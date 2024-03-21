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兒福聯盟「無貸款」9800萬買台中幼兒園　繼3.7億辦公室後再置產

▲兒福聯盟近期花9800萬元，全額無貸款買下台中北區忠明六街的這間幼兒園。（圖／翻攝Google Map）
▲兒福聯盟近期花9800萬元，全額無貸款買下台中北區忠明六街的這間幼兒園。（圖／翻攝Google Map）

記者徐銘穗/綜合報導

成立超過30年的「兒童福利聯盟」，近期因1歲男童遭保母虐死備受爭議，過往砸3.7億元買台北內湖辦公室爭議往事被翻出，如今又被發現，兒福聯盟今年2月花9800萬元，全額無貸款買下台中市北區一家幼兒園，不動產布局再+1。對此，兒福聯盟說明，買下幼兒園是因應員工人數增加及新增育兒類服務，屬機構的長遠計畫，「不希望大眾因時間差而誤解」。

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兒福買下的幼兒園位於忠明六街上，外觀為藍白希臘風的幼兒園。實價揭露，建物屋齡35年、樓高5層，地坪140.55坪、建坪528.99坪，備註中載明「房屋價款1274萬元，土地價款8526萬元」，交易時間落在保母虐童事件前1個月。

▲兒福聯盟2019年11月花3.7億元，向元大金控購買內湖瑞光路「多倫多科技大樓」7樓757.9坪辦公室。（圖／翻攝Google Map@潘志強）
▲兒福聯盟2019年11月花3.7億元，向元大金控購買內湖瑞光路「多倫多科技大樓」7樓757.9坪辦公室。（圖／翻攝Google Map@潘志強）
《ETtoday》報導，兒福發言人表示，購置該物件的主因有二，一是台中為人口正成長的都市，兒福的業務也日趨加重，員工數從約40人一路增加至70多人，成長25%，原據點所屬的辦公大樓面積已不敷使用。

二則是，兒福在中部要拓展育兒服務，需要低樓層、具備托兒設備的場域，也因此經過2年左右的尋覓，才找到符合的房地，預計將據點進行搬遷，服務更多6歲以下、需要協助的台中市民。兒福強調，搬遷拓展屬於機構的長遠計畫，希望大眾勿因時間差，而誤解兒福在中部拓展業務所需的買賣。

在地房仲表示，兒福聯盟買下的幼兒園雖座落漢口商圈，但屬於巷弄物件，還正面宮廟，開發價值大大減損，每坪地價拆算下來約61萬元，對照周邊土地行情約落在65萬元以上來看，其實沒有特別高。

▲兒福聯盟董事長林志嘉今（12）日召開記者會，針對保母虐童案道歉、說明細節。（圖／記者嚴俊強攝，2024.03.12）
▲兒福聯盟董事長林志嘉日前開記者會，針對保母虐童案道歉、說明細節。兒福聯盟執行長白麗芳（右）日前已請辭下台負責。（圖／記者嚴俊強攝，2024.03.12）

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