二次元兒少性創作增孩子危險？爸爸真心話超淡定：保護自己更重要
日前有民眾檢舉日本成人遊戲、並導致相關分享文章遭下架，引爆二次元兒少性影像管理爭議，許多網友與創作者認為，相關內容並沒有實際受害人、引用《兒童及少年性剝削防制條例》予以管制，有擴大解釋疑慮。《NOWnews今日新聞》訪問多位家有孩童的爸爸，受訪的爸爸們認為，教孩子怎麼保護自己、比禁止這些題材更重要，且若是全面禁止，反而會使管制更加困難。
記者林志怡／台北報導
一位受訪的爸爸說，他大略知道iWIN事件的發生過程，這樣的題材要存在並無不可，就算要禁止，恐怕也只會轉趨於地下化，屆時更難管理，以他個人立場來說，與其禁止這些題材在虛擬世界出現，不如教女兒正確的知識、告訴她遇到危險該怎麼保護自己。
另一位受訪的爸爸則說，二次元創作很難不出現爭議題材，比如ACG圈的「蘿莉」設定，假設本身種族是吸血鬼，動不動就是上百歲的設定，顯然不是未成年，現實中也有些人是天生的童顏，但實際上已經是成年人。
受訪的爸爸認為，如果在動漫題材中，規定「看起來像小孩」就全認定為兒少，那現實中長相比較稚氣的人，能不能進行內衣廣告等拍攝活動？如果以同樣的標準予以禁止，是否會產生另一種類型的歧視？
不過，該位爸爸也直言，作為一位家長，他當然不希望孩子太早接觸這些內容，他本人也不愛蘿莉，但可以理解有些人會想看這樣的題材，且動漫、影視作品本來就很難要求劇情要合理或兼顧各種層面。