「會win喔」是什麼哏？五條悟也有份！虛擬兒少性影像爭議一次看

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有民眾於去（2023）年底，對「iWIN網路內容防護機構」檢舉校園美少女風格手遊「蔚藍檔案」、以及成人遊戲「雌小鬼TRAIN」等，認為角色「看起來像小孩」，且有PTT網友在論壇轉載遊戲內容分享文，後經衛福部判定確實有「兒少性剝削」之虞，因此要求平台下架。
衛福部保護司長張秀鴛日前對《NOWnews今日新聞》說明，「iWIN」是受理民眾相關申訴的平台，以「兒少性影像」相關案件來說，是否下架由衛福部來進行判斷，有無違法之虞、是否進行法律懲處，則是法官的職權，實務上會依據個案判定，但也將在3月底召開會議、討論二次元的兒少認定標準。
📍衛福部說明法條：現實虛擬都要管
此外，張秀鴛曾說明，依據現行《兒童及少年性剝削防制條例》規範，「散布、播送、交付、公然陳列或以他法供人觀覽、聽聞兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金」。
張秀鴛也指出，只要是「兒童或少年的性影像」，與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品，就會屬於法規禁止範疇，且法規中並未限制這些內容是真人、虛擬、或是AI合成，因此都屬於管制範疇。
對於虛擬、二次元的兒少性相關創作管理，張秀鴛表示，目前多數國家認為，把兒少作為性的主體並加以販售，不論是二次元、三次元，都是兒少性剝削範疇、受到法律禁止，相信這是國際趨勢。
📍ACG圈反彈聲浪高漲
然而，ACG（日本動畫、漫畫與電子遊戲）圈在相關新聞報出後，湧現大量反彈聲浪，更有網友翻出2023年iWIN兒少網路安全年會中、未來數位總編韓京岳的說法，主張「虛擬情色圖像」與「真實兒童情色犯罪」應該要分開討論，真正要被禁止的應該是「真實兒童受害的內容」。
此外，韓京岳在該次分享中提到，沒有侵害到任何人權利、僅只是想像，就被安上罪名，這是一種構陷入罪、思想檢查，對創作者影響非常大，不該無限上綱，且「成人漫畫可以減少性犯罪」，日本曾經兩度嚴管「有害圖書」，卻都造成性犯罪率大幅增加，直到通過協商、重整產業，性犯罪率才大幅下降。
📍「會win喔」哏圖大量出現
但由於政府機關立場堅定、嚴管二次元兒少性相關創作勢在必行，ACG圈內人人自危、擔心有此前例後，未來可能有更多虛擬世界的創作內容遭到管制，也有網友開始擔心，未來兒童、青少年外表的相關圖畫創作，一沒注意就會踩到政策紅線，因此近期不少圖畫分享貼文下，都會出現「會win喔」的留言。
網友的自我解嘲還不僅於此，除了文字留言「會win喔」，有多個版本的哏圖陸續出現，其中也包括咒術迴戰熱門角色、五條悟的版本，劇情中該角色在對戰前發出「會贏（win）喔」的宣告，結果卻以慘敗收場，且最終遺言極度荒唐，因此成為網友表達無奈與不滿的愛用哏圖之一。
📍公共政策討論平台萬人連署
不過，也有網友喊出「自己的圈子自己救」，在公共政策網路參與平台發起連署，並提出5點訴求，包括相關單位應先提供數據與社會調查結果再行討論、《兒童及少年性剝削防制條例》所述「兒童」及「少年」定義範圍要更具體定義等。
針對iWIN與相關單位即將在3月底舉行會議、討論判斷虛擬世界兒少的標準一事，提案人則主張，與會人員中，至少50%要與二次元創作具有利害關係，且遵循利益迴避原則、判定標準應考量二次元創作與產業的特性、標準訂定過程應受民眾監督，建議公開直播，且不隱藏相關影片內容。
該提案自2月5日開始，2月6日通過檢核，2月7日即通過覆議門檻，截至2月19日，計有1萬7930人附議，衛福部則預計於2月27日前將聯繫提案人、3月31日前進行研析與評估，4月7日前正式回應。
📍3月底會議討論判定標準
對於3月底即將舉行的標準討論會議內容，張秀鴛日前對《NOWnews今日新聞》指出，會議中包括兒少團體、兒福代表、熟悉相關議題的學者專家，以及動漫、遊戲軟體的業者，都會有一定的出席比例，但詳細規劃仍有待內部或與長官報告時做細節討論。
此外，張秀鴛強調，目前多數國家認為，把兒少作為性的主體並加以販售，不論是二次元、三次元，都是兒少性剝削範疇、受到法律禁止，但「怎麼認定作品內容是把兒少當作色情主體」，是3月底的會議需要討論的內容，也相信大家應該可以找出共識、設定標準。