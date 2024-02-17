iWIN風暴！網連署盼「自己的圈子自己救」　衛福部回應時程曝

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近期有網友以「二次元創作（虛擬產物、圖畫）受兒少性剝削條例規範限制的適切性」為題、在公共政策網路參與平台發起連署，主張相關單位應提供二次元創作與真實兒少受害的相關證據、其他國家類似措施執行結果等，再進行法規研議。
該提案也主張，希望3月的討論會議中，與會者有50%是與二次元創作相關的利害關係人（如出版商、創作者等），且和政府方主管機關、民間團體之間不得有相關利益關係，需遵守利益迴避原則，且判斷標準應考量二次元創作（虛擬產物、圖畫）相關產業與創作特性。
該提案自2月5日開始，2月6日通過檢核，2月7日即通過覆議門檻，截至2月17日，計有1萬6722人附議，相關機關須於4月7日前回應。
衛福部今日於平台上回應表示，目前初步規劃，將在2月27日（成案3週內）前，聯繫提案人釐清並確認提案內容；3月31日（成案7週內）前，進行訴求研析及可行性評估，並徵詢意見；4月7日（2個月內）前，將正式回應在平臺上公開。
衛福部保護司長張秀鴛接受《NOWnews今日新聞》電訪表示，iWIN原先規劃3月底會邀請多方關係人召開會議，如兒少團體、兒福代表、熟悉相關議題的學者專家，以及動漫、遊戲軟體的業者，都會有一定的出席比例，會就創作中的兒少認定標準進行討論。
張秀鴛指出，目前多數國家認為，把兒少作為性的主體並加以販售，不論是二次元、三次元，都是兒少性剝削範疇、受到法律禁止，相信這是國際趨勢，但怎麼認定作品內容是把兒少當作色情主體，是3月底的會議需要討論的內容，也相信大家可以找出共識、設定標準。
對於平台提案內容，張秀鴛承諾，公共平台所提案的內容，其訴求涉及政策、修法部分，也會一併作為修法方向的參考，但目前討論會議日期尚未確認，實際上會議如何進行、與會者比例等，後續還會在內部或與長官報告時做細節討論。