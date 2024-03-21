前立委王世雄不敵「癌王」病逝！醫揭胰臟癌「5大症狀」
國民黨前立委王世雄昨（20）日因為胰臟癌在高雄長庚病逝，享年63歲，且據了解，王世雄7年前檢查出肝臟有2顆腫瘤、曾在大陸做換肝手術，去（2023）年底因為狂拉肚子就醫、檢查發現罹患胰臟癌第三期，並於昨日辭世。台大醫院腫瘤醫學部主治醫師楊士弘日前對《NOWnews今日新聞》指出，上腹痛、食慾變差、突然變瘦、長期腹瀉、拉油便等，都是胰臟癌常見症狀。
記者林志怡／台北報導
胰臟位於上腹部及左上腹後腹腔內，為一長形且扁平的腺體。楊士弘指出，胰臟癌屬於一種非常容易擴散、復發的腫瘤，即使康復，也需要追蹤一輩子，早期的胰臟癌診斷確實相當困難，雖小於2公分、還未出現轉移的胰臟癌治癒率可達8成，但在電腦斷層（CT）檢查中，這類早期胰臟癌腫瘤有4成沒有被發現，患者容易因此措施寶貴的治癒契機。
此外，針對胰臟癌的症狀，楊士弘說，患者可能出現上腹痛、食慾變差、突然變瘦等症狀，有些患者也會因為膽管阻塞、膽汁無法排出，造成黃疸的情況，或是有長期腹瀉、拉油便等表現，或是背部痠痛等；如果患者本身就是糖尿病患者、或本身血糖方面有特殊疾患，平時控制良好、卻因不明原因出現血糖失控，也要特別注意。