大谷翔平今續扛第2棒！遭遇翻譯水原一平涉賭、連前監督也擔心　

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根據美媒《SportsNet LA》記者Kirsten Watson報導，大谷翔平仍擔任道奇隊先發第2棒指定打擊，道奇隊今天先發投手則是將推派日籍強投山本由伸，這也是他大聯盟生涯的第一場出賽；教士隊則是將推派強投Joe Musgrove與之抗衡。此外，可以看見目前道奇隊官網的工作人員名單中，也已經把水原一平給移除。
而昨日首爾海外開幕戰首場比賽是大谷翔平自轉隊至道奇後，第一次的正式比賽，大谷表現不俗，繳出雙安表現，另還有首盜、首分打點進帳。而在今日早上翻譯水原一平涉賭事件爆發後，大谷稍早也被拍到獨自一人步出離開飯店，準備要搭乘球隊巴士前往球場，身旁僅有一名隨同的工作人員，已不見水原一平蹤影，儘管仍然面露微笑，但不少球迷也相當擔心大谷如今的心理狀態。
過去大谷翔平與水原一平是形影不離的好友，除了工作上的互動之外，私底下也時常相約出遊、看球、吃飯等等，如今水原爆發涉賭事件，也讓不少日本球迷對他感到失望，並表示無法原諒水原一平。前樂天金鷲監督石井一久今早也上電視接受訪問，被問到這次事件對大谷會產生怎樣的影響，石井一久說到他滿擔心大谷的精神狀況，他說到：「就精神部分，我覺得對於大谷翔平影響很大，但現在真相還不是很明朗。目前在南韓道奇隊的日本職員人數，若扣除山本由伸的翻譯，大概只有3人左右，當然在選手的支援上是不大擔心，比較擔心的是球員精神的部分。」
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