融資公司借貸亂象！金管會、經濟部都出手 緊盯自律規範加強查核
爆紅動畫片「山道猴子的一生」，描述年輕人為透過融資租賃公司推出「先買後付（BNPL）」業務，導致「消費性貸款」悲歌，引發立委關注，更點名中租、和潤、裕融等3大融資公司；金管會銀行局林志吉今（21）日表示，金管會有關切此事，並要求台北市租賃公會等公會組織訂自律規範之外，另外從去年8月經濟部也就有要求評估修正「中古車汽車買賣的定型化契約」應記載事項，也指出這三家雖非金融業，但都是上市櫃公司，金管會最後會透過證交所及櫃買中心來督導。
記者林莞茜／綜合報導
「山道猴子的一生」片中描述年輕人為進行大筆消費，最終導致無力償還的社會案件，立委為此要求中央應針對購置耐久消費品的貸款進行要管制，近日有網路傳言中租、和潤、裕融等3大融資公司，公告4月起僅接受「無貸款」汽機車案件申請，從原本汽車可貸成數2.2倍、30萬，限縮至當月車價的1.3倍，機車可貸額度為10萬。但中租回應《NOWnews今日新聞》記者，指出經了解後，目前沒有這樣的規定，未來會由租賃公會自律公約的內容來決定。
對此，林志吉在今日金管會記者會上指出，對於先買後付對客戶分期貸款，導致其債台高築疑慮，公會也正研訂BNPL自律規範，以及車輛的貸款分期及債權轉讓的自律規範的研訂或修正，會辦理相關的風險管理及消費者保護措施納入，要求會員公司來遵循。
林志吉表示，去年8月經濟部本來就有要求修正「中古車貸款買賣定型化契約」應記載事項，目前陸續進行中，台北市租賃公會也有配合增訂相關內容，對於從事BNPL也有研訂自律規範，另中古車輛貸款分期債權轉讓交易自律規模，目前這兩規範都在研定及修正當中。
另外，林志吉也說，由於這3家融資租賃公司都是上市櫃公司，金管會內部也有討論，可以透過證交所或櫃買中心督導上市櫃租賃公司，未來訂出來相關規範後，也可透過證交所及櫃買中心進行相關內控查核。不過，由於北市租賃公司及各公司納為內部作業程序，還要一些需要時間，是否有辦法在年底前做查核可再規範看看。