繞境腰痠背痛　中醫師教你這樣遠離痠痛疲勞

在台灣「媽祖遶境」是眾多虔誠信徒和民眾每年熱情參與的傳統盛事，更被Discovery認證為「世界三大宗教活動」之一。陽明馬光中醫診所中醫師邱柏豪提醒，參與繞境活動需長時間行走，會使腿部肌肉與關節承受壓力，建議民眾參與遶境前可先做好準備，透過充分的體能準備、正確的行走姿勢、及時的肌肉放鬆，以及適當的中醫保健措施，多管齊下減輕長途跋涉對身體的負擔。
記者陳美嘉／高雄報導
中醫師邱柏豪指出，長時間的行走會使腿部肌肉與關節承受巨大壓力，尤其是在不平坦的路面上更是如此。建議在遶境出發前施行一個月以上的體能訓練，包括有氧運動、肌力訓練等，以增強肌力和耐力。此外，每天行程出發前的「暖身」和結束後的「拉筋」是不可或缺的，暖身和動態伸展可增加關節的動態範圍，更能夠強化肌肉的彈性；而正確的行走姿勢，可減少長途跋涉後肌肉疲勞而受傷。
暖身動作包含「抱膝抬腿」、「前後左右擺腿」、「弓箭步轉體」等。邱柏豪提醒，進香時行走姿勢也要注意，保持頭部雙眼直視前方，下巴微縮，頸部和肩膀放鬆。挺直軀幹避免駝背，輕微挺胸並收小腹，這不僅能增強核心肌群的穩定性，還能提升行走的效率。走動時將手臂彎成90度，手握空拳，自然擺動手臂，可帶動步伐，並保持全身的協調性；下肢的部分，腿部應該在著地時保持膝蓋稍微彎曲的狀態，這樣可以減輕對膝蓋的衝擊。行走過程中，腳跟應先著地，並保持腳尖朝前。
對於全身各處疲勞和痠痛，可以刺激特定穴位，改善經絡氣血循環，減輕疼痛。如頸部僵硬使用「風池穴、大椎穴」；腰部酸痛使用「堅俞、腰腿點、委中」；膝蓋附近痠軟使用「足三里、陽凌泉」；小腿鐵腿使用「承山」；腳踝腫脹使用「崑崙」。
此外，也可以中醫茶飲調理，像是「黑豆杜仲舒筋茶」使用黑豆、杜仲、桑寄生、茯苓、炒白朮、當歸、肉蓯蓉、川芎、秦艽、川牛膝及甘草，可水煮或採沖泡方式飲用，有助於氣血雙補，散風除濕，止疼痛、益肝腎。