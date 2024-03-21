房市管控走自己的路！央行不跟進下修「豪宅線」 楊金龍這樣解釋
財政部在今（2024）年2月發布「112年度個人出售房屋之財產交易所得計算規定」，降低豪宅認定標準，擴大課稅對象，市場關注中央銀行是否比照辦理。央行今（21）日召開今年首次理監事會，除意外升息半碼之外，並未調整房市管制措施，對於豪宅認定標準，央行總裁楊金龍在會後記者會則強調，「財政部跟央行是迥然不一樣的，央行會根據自己標準，不會比照財政部」。
記者顏真真／台北報導
楊金龍指出，央行自2020年12月以來，5度調整選擇性信用管制措施，有助銀行控管不動產授信風險，避免信用資源過度流向不動產市場。此外，央行自2022年3月起，採行漸進的緊縮貨幣政策，亦有助強化選擇性信用管制措施成效。自管制措施實施以來，全體銀行建築貸款成長持續走緩，且不動產貸款之逾放比率仍維持低檔，信用品質尚屬良好。
不過，去年下半年起，購置住宅貸款及不動產貸款成長隨房市交易成長回升而增加，全體銀行不動產貸款占總放款比率仍高，因此，央行仍將持續檢視不動產貸款情形與本行管制措施的執行成效，並密切關注房地產相關政策對房市的可能影響，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。
至於外界關注央行是否跟進財政部下修「豪宅認定標準」，楊金龍強調，他在立法院也有跟立委報告，事實上，央行的政策目的不同，調整方式不同，適用範圍不同，所以不會比照財政部，但不比照不代表就不做，央行會根據自己的標準，因為財政部跟央行是迥然不一樣的。
由於財政部長莊翠雲也是央行常務理事，楊金龍透露，她在會中也有特別說明財政部調整目的、調整方式、適用方式，與央行完全不同，在會中有充份討論，楊金龍強調，央行會滾動式檢討各項管制措施內容。