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拿坡里3大優惠狂炸！炸雞桶買一送一　「大披薩＋6塊炸雞」499元

▲拿坡里披薩.炸雞、拿坡里炸雞專賣店、外送平台Uber Eats一起推出3大優惠狂炸，爽吃炸雞桶「買一送一」、「大披薩＋6塊炸雞」499元等，對抗開賣「草仔粿烏龜披薩」的必勝客。（圖／記者蕭涵云攝）
▲拿坡里披薩.炸雞、拿坡里炸雞專賣店、外送平台Uber Eats一起推出3大優惠狂炸，爽吃炸雞桶「買一送一」、「大披薩＋6塊炸雞」499元等，對抗開賣「草仔粿烏龜披薩」的必勝客。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

拿坡里又挖中石油了！同步祭出3大優惠狂炸，從「拿坡里披薩.炸雞」、「拿坡里炸雞專賣店」，甚至外送平台Uber Eats點餐也有好康，一口氣開吃炸雞桶「買一送一」、「大披薩＋6塊炸雞」499元等回饋，準備對抗開賣「草仔粿烏龜披薩」的必勝客，吃貨優惠一次整理給大家。

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📌拿坡里炸雞專賣店「炸雞桶買一送一」390元
拿坡里炸雞專賣店即日起至4月17日，早鳥開跑清明兒童節優惠，「炸雞桶買一送一」超值優惠幫大家月底省錢，還能吃到4月連假好大方。買整桶都是腿的「6隻酷樂雞腿桶」，就送每桶重達一斤的「滋汁腿排桶」，兩桶炸雞只要390元（原價660元），真的實現炸雞自由了。

▲拿坡里炸雞店限定炸雞買一桶送一桶，「6支雞腿＋6塊腿排」特價390元；慶祝拿下「500盤」還祭出「酥脆鱈魚香絲」買一送一優惠。力拚肯德基萬聖節回歸「黑皮整隻雞」。（圖／三商餐飲提供）
▲拿坡里炸雞店限定炸雞桶「買一送一」，買「6隻酷樂雞腿桶」送一斤「滋汁腿排桶」只要390元。（圖／三商餐飲提供）
📌拿坡里披薩.炸雞店「大披薩＋6塊炸雞」499元
拿坡里今再公布清明兒童節前的追加優惠，全國有126家門市的「拿坡里披薩.炸雞」，即日起至3月31日，外帶或內用「大披薩＋6塊炸雞」打7折只要499元（原價717元），現省218元；而且大披薩口味可以任選，不想吃炸物、還能把整桶炸雞換成烤雞，好貼心。

▲本週速食必吃炸雞、披薩優惠一次整理！拿坡里6塊炸雞199元，必勝客、達美樂披薩都半價，麥當勞「5款買一送一」，肯德基、頂呱呱都有隱藏優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲拿坡里披薩.炸雞店「大披薩＋6塊炸雞」499元，大披薩口味任選、炸雞還能更換成烤雞。（圖／記者蕭涵云攝）
📌外送平台Uber Eats消費滿599元「贈送小披薩」
拿坡里不只自家門市有折扣活動，連合作外送平台也優惠！3月27日至4月9日，於外送平台Uber Eats滿599元「贈送小披薩」，價值269元的披薩幫大家加菜囉。

▲拿坡里x海瑞摃丸，開賣「新竹貢丸披薩」。（圖／三商餐飲提供）
▲在外送平台Uber Eats點餐拿坡里消費滿599元「贈送小披薩」。（圖／三商餐飲提供）
而必勝客則總算正式發布「草仔粿烏龜披薩」的販售消息，全新必勝客「芝心雙粿草仔龜披薩」口味，竟然是從清明節要用「草仔粿」祭祖的習俗發想而來，還內行地幫大家直接網羅兩大必吃蘿蔔絲拌菜脯米、紅豆餡口味，從龜殼、龜身吃到手腳，每一個部位都有不同的驚喜口感，整隻烏龜裡可說是甜鹹雙拼的滋味。即日起會員可於PK APP獨家預購、必勝客還加送早鳥飼主們免費吃薯金幣，單點優惠價只要399元，3月24日正式開賣，限時限量販售；原價780元的必勝客「芝心雙粿草仔龜披薩」，還可搭配外帶披薩「買大送大」、外送「買大送小」優惠。

▲台灣必勝客揭曉「草仔粿烏龜披薩」身世之謎，芝心雙粿草仔龜披薩發想自清明祭祖的習俗，甜鹹雙拼蘿蔔絲拌菜脯米與紅豆餡兩大草仔粿口味。日本必勝客則有香菜2倍增量的「200%香菜森林披薩」。（圖／必勝客提供）
▲造型奇特的必勝客「芝心雙粿草仔龜披薩」，掀起網路轟動，單點優惠價只要399元。（圖／必勝客提供）

炸雞桶買一送一！拿坡里買6隻雞腿送1斤腿排　頂呱呱6塊炸雞269元

必勝客「草仔粿披薩」為了清明節祭祖！日本再戰「200%香菜披薩」

頂呱呱「炸雞+呱呱包」99元！6塊炸雞桶269　月底省錢4大套餐優惠

獨／必勝客「草仔粿披薩」吃烏龜是真的！業者證實：下周開賣

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