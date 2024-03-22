拿坡里3大優惠狂炸！炸雞桶買一送一　「大披薩＋6塊炸雞」499元

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拿坡里炸雞專賣店即日起至4月17日，早鳥開跑清明兒童節優惠，「炸雞桶買一送一」超值優惠幫大家月底省錢，還能吃到4月連假好大方。買整桶都是腿的「6隻酷樂雞腿桶」，就送每桶重達一斤的「滋汁腿排桶」，兩桶炸雞只要390元（原價660元），真的實現炸雞自由了。
📌拿坡里披薩.炸雞店「大披薩＋6塊炸雞」499元
拿坡里今再公布清明兒童節前的追加優惠，全國有126家門市的「拿坡里披薩.炸雞」，即日起至3月31日，外帶或內用「大披薩＋6塊炸雞」打7折只要499元（原價717元），現省218元；而且大披薩口味可以任選，不想吃炸物、還能把整桶炸雞換成烤雞，好貼心。
📌外送平台Uber Eats消費滿599元「贈送小披薩」
拿坡里不只自家門市有折扣活動，連合作外送平台也優惠！3月27日至4月9日，於外送平台Uber Eats滿599元「贈送小披薩」，價值269元的披薩幫大家加菜囉。
而必勝客則總算正式發布「草仔粿烏龜披薩」的販售消息，全新必勝客「芝心雙粿草仔龜披薩」口味，竟然是從清明節要用「草仔粿」祭祖的習俗發想而來，還內行地幫大家直接網羅兩大必吃蘿蔔絲拌菜脯米、紅豆餡口味，從龜殼、龜身吃到手腳，每一個部位都有不同的驚喜口感，整隻烏龜裡可說是甜鹹雙拼的滋味。即日起會員可於PK APP獨家預購、必勝客還加送早鳥飼主們免費吃薯金幣，單點優惠價只要399元，3月24日正式開賣，限時限量販售；原價780元的必勝客「芝心雙粿草仔龜披薩」，還可搭配外帶披薩「買大送大」、外送「買大送小」優惠。