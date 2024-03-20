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獨／必勝客「草仔粿披薩」吃烏龜是真的！業者證實：下周開賣

▲「必勝客」搞怪愛玩食物的獵奇披薩成功吸引不少民眾，昨晚被爆出最新烏龜造型的「草仔粿」口味「芝心雙粿草仔龜披薩」。業者對《NOWnews今日新聞》證實「下周開賣」。（圖／爆廢2公社）
▲「必勝客」搞怪愛玩食物的獵奇披薩成功吸引不少民眾，昨晚被爆出最新烏龜造型的「草仔粿」口味「芝心雙粿草仔龜披薩」。業者對《NOWnews今日新聞》證實「下周開賣」。（圖／爆廢2公社）

記者蕭涵云/綜合報導

連鎖速食業者「必勝客」曾推出多款愛玩食物的獵奇披薩，沒有極限的搞怪手法意外圈粉，每每創造聲量也引發民眾好奇而刺激購買銷量不差。去年才以「進擊的巨人」之亂轟動各界，今年無預警被爆出製作了烏龜造型的「草仔粿」口味「芝心雙粿草仔龜披薩」。《NOWnews今日新聞》求證台灣必勝客，業者證實「以台灣在地食材製作，可愛療癒又象徵長壽的烏龜造型呈現，讓大家懷念的「草仔粿」美味再進化！預計下周開賣」。

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還記得去年必勝客先是愚人節認真開玩笑，開賣放空食材的「零傷害披薩」，只有一整圈芝心圈圈披薩，裡頭完全沒料沒餅皮，還自嘲「只有香濃起起～起～司」，不怕氣死義大利人；反其道而行，讓民眾品嚐到濃郁莫札瑞拉起司，還有人因此愛上吃披薩邊邊，原本一日限定的快閃產品還延長多賣好幾天。

▲必勝客無預警開賣全新力作零傷害「放空比薩」！今日4/1愚人節一日限定推出「單圈芝心圈圈」，認真有賣、沒騙大家。（圖／翻攝自必勝客FB）
▲必勝客去年4月1日愚人節認真開賣放空「零傷害披薩」，反而圈粉民眾搶吃。（圖／翻攝自必勝客FB）
結果夏天就迎來「進擊的巨人」之亂，有著一口亂牙、表情狂妄的巨人臉孔披薩超吸眼球，還沒開賣前就引爆店員怒吼「在開玩笑嗎」，從披薩假裝不作為、到過度認真製作時間差3倍的超特盛套餐，卻成功掀起話題，網友紛紛下單想朝聖員工「擺臉」手工藝。

▲必勝客《進擊的巨人》臉孔比薩開賣，網友熱烈討論還原度，巨人的「亂牙齒」意外受到注目。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客《進擊的巨人》臉孔披薩掀起網友熱烈討論還原度，十分熱賣。（圖／記者蕭涵云攝）
今年必勝客果然也沒有要放過大家，繼「香菜大腸蚵仔麵線」、「紅糟肉圓披薩」後，無預警被爆料將要販售烏龜造型的「草仔粿」口味「芝心雙粿草仔龜披薩」，不只造型再度顛覆眾人眼界，連口味也十分特殊。

▲必勝客最新推出的「草仔粿口味」披薩成品，製作過程繁瑣，讓店員出面抱怨，認為公司沒有考慮員工的心情。（圖/爆廢2公社）
▲必勝客最新推出的「草仔粿口味」披薩成品，製作過程繁瑣，讓店員出面抱怨，認為公司沒有考慮員工的心情。（圖/爆廢2公社）
看起來難出新高度的「芝心雙粿草仔龜披薩」，外圈使用了芝心餅皮，披薩內餡則有萬丹紅豆餡、鹹香菜脯米草仔粿，更驚人的是，還在龜殼上灑了一整圈令人聞之色變的香菜。

▲必勝客即將推出最新款「草仔粿口味」披薩，還沒上市就先造成轟動，網友笑稱「義大利人真的要開戰打過來了」。（圖/PTT）
▲必勝客即將推出最新款「草仔粿口味」披薩，還沒上市就先造成轟動，網友笑稱「義大利人真的要開戰打過來了」。（圖/PTT）
對此，《NOWnews今日新聞》求證台灣必勝客，業者證實「我們將在地化古早味「草仔粿」華麗變身為手工現烤、熱騰騰的「草仔龜比薩」，以可愛療癒又象徵長壽的烏龜造型呈現，以台灣在地食材製作，結合甜鹹兩款餡料和芝心餅皮，讓大家懷念的「草仔粿」美味再進化！預計下周開賣，敬請拭目以待。請大家鎖定《NOWnews今日新聞》第一手報導。

▲必勝客開賣「紅糟肉圓比薩」，擺上9大顆肉圓，每片都能吃到一顆完整肉圓，還灑滿靈魂香菜。（圖／業者提供）
▲必勝客曾開賣「紅糟肉圓比薩」，擺上9大顆肉圓還灑滿靈魂香菜。（圖／業者提供）

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