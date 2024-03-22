房市／住宅百分百完銷！永續建築信義「嘉學.｣開工

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周俊吉進一步表示，「千金買屋、萬金買鄰，但是在預售案中，如何買到有好鄰居的好房子?」在十年前信義開發以及信義置業，在上海、無錫、板橋已交屋2000多戶的房屋，以長期社區營造二十年的經驗，讓住戶從陌生人變成好朋友鄰居，營造社區的融洽，提升生活品質。
信義企業集團旗下的信義開發貫徹品牌理念，秉持「以人為本」的企業精神，以「從心出發」的建築初心，打造一座後疫情時代涵養心靈的療癒系建築。信義開發的選地哲學首重景觀，「嘉學.｣位於新莊副都心核心地段，面校園首排遠眺千坪濕地公園，縱享萬坪景觀首排豪景，擁景觀棟距的優勢。
除此之外，信義開發對於產品規劃更顯用心，「嘉學.｣延攬大師級人文建築團隊聯手擘劃新建築經典，並預計取得鑽石級綠建築、鑽石級低碳建築、黃金級智慧建築三大標章，是區域內少見的鑽石級綠建築規格打造與全球 ESG 潮流接軌的永續建築典範，坪數規劃28、35、43 坪，2-3房產品。
已購住戶代表詹小姐表示，自己也住新莊，過去跟信義房屋買房互動的過程中，就對信義的貼心服務與品牌精神很有好感，這次會購買信義「嘉學.」的案子，可說是自己的「圓夢」計畫，她看好信義品牌的用心、基地的絕佳位置、對於綠建築的用心，購買房屋讓三代同堂一起居住，過程中也看到信義對建案的講究與用心，讓她很放心。
「嘉學.」象徵信義開發2030年願景目標「透過共融預建築成為產業ESG標竿」的起點。「共融」是回應信義企業集團創立40年來的企業倫理初心，兼顧客戶、員工、股東、社會、環境、供應商等六大關係人的合宜共生關係，「預」則表示預先、預備、預防的概念，預先準備面對未來環境的變遷，信義開發延請業界優良營造廠攜手構建品牌經典作品，「嘉學.｣開工動土典禮現場，除了信義開發、營造商等負責單位到場，也邀請已購客戶到場參與動土儀式，共同見證榮光時刻。