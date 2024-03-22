快訊／李多慧確定離開樂天桃猿！正式從樂天女孩畢業 下一步去哪
李多慧離開了！樂天女孩Rakuten Girls 2024年異動確定，人氣成員李多慧將離開樂天女孩團隊，李多慧活潑可愛的形象深受球迷喜愛，來台短短時間就迅速累積高人氣，樂天球團也祝福她一切順利，李多慧預計之後可能加入味全龍「小龍女」啦啦隊，合體林襄。李多慧來台僅僅半年時間，就快速累積知名度，並且讓樂天女孩招牌再度擦亮，但她跟林襄若都離隊，樂天女孩也可能要面臨陣痛期。
記者吳政紘/綜合報導
樂天球團表示，李多慧也是韓籍啦啦隊來台發展的先驅；今年李多慧經紀團隊和樂天團隊洽談合約時，李多慧方面提出個人生涯規劃，公司予以尊重，樂天也相當感謝多慧為Rakuten Girls的付出，並獻上最深的祝福，希望多慧未來發展一切順利。
樂天女孩在18日舉行春訓記者會，公布新賽季的34位女孩名單，其中並沒有見到李多慧，當時由啦啦隊CEO轉任總隊長的籃籃在記者會中喊出，樂天將會是「最強本土啦啦隊」似乎也透露出端倪，不過樂天女孩官方當時回應，雙方還在洽談中。
李多慧在台灣人氣高，她日前宣布「啦啦隊不會跳一輩子」，很早就認清啦啦隊生命短暫，自己也有打算，因此還在猶豫是否還在猶豫是否回到啦啦隊。
據了解，小龍女啦啦隊經紀人莉奈之前前往韓國跟李多慧洽談，由於還牽扯到李多慧未來是否發唱片的事宜，下一步李多慧是否加入小龍女令人關注。
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