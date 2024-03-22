安心亞情路坎坷！私密片外流、被劈腿　誤當小三「他還是選正宮」

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安心亞2010年某天凌晨被目擊前往羅志祥（小豬）住處，交往傳聞不脛而走，但雙方堅稱跟對方不熟，安心亞表示，她和羅志祥只是「工作上的朋友」，私下沒有聯絡；安心亞2013年與藍正龍合作國片《阿嬤的夢中情人》傳出假戲真愛，不過戀愛證據太薄弱，兩人倒是多年的好友，陸續再合演電視劇《妹妹》、電影《傻傻愛你，傻傻愛我》。
「萬年緋聞男友」 不爽阿Ken沒愛過她
阿Ken和安心亞從10多年前模仿節目《全民最大黨》就認識，工作上多次合作，私交也深，被視為「萬年螢幕情侶」，觀眾愛看安心亞、阿Ken互相戲弄，阿Ken曾經公開向南韓啦啦隊女神安芝儇示愛，遭安心亞質問：「所以你從來沒喜歡過我？」
被嘎嘎掀裙子調情 私密片網路瘋傳
安心亞2015年6月和嘎嘎的私密影片曝光，片中嘎嘎說「記錄我們在一起1個月」、「我身邊這位是C字褲女王」，最後突然掀安心亞裙子，引發軒然大波，兩人地下戀情也浮上檯面，事後嘎嘎女友承認是她把影片上傳網路，而安心亞和嘎嘎此後不再聯絡。
不小心當小三 男友最終還是選「元配」
2021年阿Ken在節目上幫安心亞慶生，大虧「放心！我們不會整她，畢竟她在感情這條路已經被很多人整了」，安心亞說過和初戀男友交往3個月發現對方把妹，有一任是在一起沒多久才知道男友另有女友，當時對方承諾會分手，安心亞等了半年，男友還是選擇「正宮」。
安心亞還說自己被當過工具人，也曾經在前男友房間「發現一些女生的東西」，她假裝沒看到，以及借錢給某一任男友，結果提分手時被威脅「如果分手就不還錢」，情路相當坎坷。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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