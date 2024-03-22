李多慧轉戰味全龍初登場時間曝光 本人親解新球衣背號原因
李多慧今（22）日由正式官宣加盟味全龍啦啦隊Dragon Deauties小龍女，味全龍官方證實李多慧的初登板的時間將在3月30、31日，在台北大巨蛋開幕戰與小龍女一同登場。據李多慧本人向《NOWnews今日新聞》透露，新球季的背號將繼續延續她的82號，同時也是韓國國際國碼。
記者張一笙／台北報導
李多慧本身就以絕佳的舞蹈實力和出色表演技巧而聞名，過去不論在韓國起亞虎隊或是台灣樂天桃猿隊上場應援時，熱情洋溢的活力都吸引了全場目光，去年4月14日在台灣初登板，甚至在樂天桃猿球場都引發暴動。據悉，味全龍球團在農曆年前就極力邀請李多慧入團，並希望她能夠擔任Dragon Beauties Captain，與隊長小映一同與Dragon Beauties小龍女攜手合作，為球迷帶來更加亮眼的觀賽體驗。
李多慧本人也向《NOWnews今日新聞》透露，新球季將會延續去年的背號82號，她表示從韓國隻身前往台灣踏上應援舞台，本來就是打算將韓國文化推廣至台灣，因此才會選擇韓國國碼82號作為自己的應援背號，今年也會延續。李多慧過去在韓國素有「勝利妖精」的封號，衛冕軍味全龍今年將面臨各隊的挑戰，因此積極網羅李多慧，透過她的賣力應援，希望能夠藉此激勵球員，並為味全龍新球季注入更多勝利元素！
同時，李多慧近期也將推出自己的個人專輯《HUSH》也將在4月3、4日分別在高雄、台北2地舉辦粉絲見面會，味全龍球團也驚喜宣布，李多慧將於4月6日在味全龍天母主場獻唱自己的新歌。
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