具俊曄懶得理汪小菲！花100萬打造愛的祕密基地 不敢吃飯只為大S
汪小菲跟大S（徐熙媛）的離婚後續近期扯出不少荒唐事跡，但這不影響大S現任老公具俊曄的台灣事業，除了花百萬打造錄音室製作新歌，他今（22）日也宣布將於5月4日舉辦DJ SHOW《Koo 2.0 具俊曄 Evolution DJ SHOW 酷的進化論》，表示將進化成具俊曄2.0，要以「懷抱過去現在的我」為此次活動主題，屆時場上會以全新面貌與粉絲見面。
記者陳雅蘭／台北報導
最近都在錄音室忙著準備這次全新的DJ SHOW專場演出，具俊曄相當滿意自己的錄音室，特別提到整個錄音室設備是從零到有一手打造，包含隔音工程、設計裝潢、錄音器材與音響設備，有些更是從海外特別訂製到台灣，打造專屬的百萬錄音室。具俊曄提到每次只要到錄音室，一待就是5至7個小時，愛妻的他偷偷爆料在錄音室「會忍著不吃飯」，只為回家和大S一起吃。更表示一有新作品一定會先給老婆聽，直呼：「熙媛對我來說是唯一的謬思女神！」
具俊曄1996年跟姜元來組團「酷龍CLON」出道，主打歌《Bing Bing Bing》風靡全台紅遍全亞洲，獲封「韓流始祖偶像團體」美譽。今年2024，具俊曄表示要「重新定義你的音樂體驗，重新定義KOO是誰」，結合音樂、舞蹈、藝術，集人生閱歷之大成再出發。
《Koo 2.0 具俊曄 Evolution DJ SHOW 酷的進化論》將於5月4日晚上8點30分在Legacy Taipei登場，活動全程約90分鐘，除了有全新音樂，更以break down呈現新曲風，票價均一1280元（全區站席），3月26日中午12點在寬宏售票、萊爾富、OK便利商店啟售。
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