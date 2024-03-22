快訊／李多慧掰了樂天！正式加入味全龍　跟林襄一起當最美小龍女

具俊曄懶得理汪小菲！花100萬打造愛的祕密基地　不敢吃飯只為大S

▲大S（徐熙媛）的老公具俊曄不受汪小菲影響，宣布5月舉辦DJ SHOW。（圖／資料照）
▲大S（徐熙媛）的老公具俊曄不受汪小菲影響，宣布5月舉辦DJ SHOW。（圖／資料照）

記者陳雅蘭／台北報導

汪小菲跟大S（徐熙媛）的離婚後續近期扯出不少荒唐事跡，但這不影響大S現任老公具俊曄的台灣事業，除了花百萬打造錄音室製作新歌，他今（22）日也宣布將於5月4日舉辦DJ SHOW《Koo 2.0 具俊曄 Evolution DJ SHOW 酷的進化論》，表示將進化成具俊曄2.0，要以「懷抱過去現在的我」為此次活動主題，屆時場上會以全新面貌與粉絲見面。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲具俊曄花百萬打造新錄音室，製作出新歌一定會先給老婆聽。（圖／寬宏藝術）
▲具俊曄花百萬打造新錄音室，製作出新歌一定會先給老婆聽。（圖／寬宏藝術）
最近都在錄音室忙著準備這次全新的DJ SHOW專場演出，具俊曄相當滿意自己的錄音室，特別提到整個錄音室設備是從零到有一手打造，包含隔音工程、設計裝潢、錄音器材與音響設備，有些更是從海外特別訂製到台灣，打造專屬的百萬錄音室。具俊曄提到每次只要到錄音室，一待就是5至7個小時，愛妻的他偷偷爆料在錄音室「會忍著不吃飯」，只為回家和大S一起吃。更表示一有新作品一定會先給老婆聽，直呼：「熙媛對我來說是唯一的謬思女神！」

具俊曄1996年跟姜元來組團「酷龍CLON」出道，主打歌《Bing Bing Bing》風靡全台紅遍全亞洲，獲封「韓流始祖偶像團體」美譽。今年2024，具俊曄表示要「重新定義你的音樂體驗，重新定義KOO是誰」，結合音樂、舞蹈、藝術，集人生閱歷之大成再出發。

《Koo 2.0 具俊曄 Evolution DJ SHOW 酷的進化論》將於5月4日晚上8點30分在Legacy Taipei登場，活動全程約90分鐘，除了有全新音樂，更以break down呈現新曲風，票價均一1280元（全區站席），3月26日中午12點在寬宏售票、萊爾富、OK便利商店啟售。

▲具俊曄5月4日在Legacy Taipei舉辦活動。（圖／寬宏藝術）
▲具俊曄5月4日在Legacy Taipei舉辦活動。（圖／寬宏藝術）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

獨家／大S否認離婚前送禮具俊曄！汪小菲曬物流單　寄件人竟是他

大S新年傳具俊曄全家福給汪小菲秒封鎖！律師誇太狠：殺人誅心

汪小菲曬「具俊曄地址」物流單　暴走嗆大S噁心：早就聯繫了

大S「全身包緊緊」現身許慶祥靈堂！具俊曄全程守護　S媽暖心發聲

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞