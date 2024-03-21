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大S痛訴「10年婚姻2死1重傷」！經紀人證實是這3人　催淚內情曝光

▲大S血淚痛訴「10年婚姻2死1重傷」，經紀人解釋背後含意。（圖／記者林調遜攝）
▲大S血淚痛訴「10年婚姻2死1重傷」，經紀人解釋背後含意。（圖／記者林調遜攝）

記者楊穎軒／綜合報導

大S（徐熙媛）和汪小菲離婚2年多，昨（20）日大S首次發文揭露前夫惡行惡狀，如拿重物砸孕婦婚內出軌多女等，汪小菲也反擊沒有推過、打過老婆，而大S文中提及「10年婚姻2死1重傷」，被推測是在講兩次小產，還有生小孩差點喪命的自己，對此，經紀人證實無誤。

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文章裡，大S感嘆10年婚姻造成2死1重傷，而汪小菲外遇和家暴，讓她氣到刷對方的信用卡洩憤，如今想來可笑，「因為我借你、付出在你身上的多更多，刷你的卡，花得卻是我自己辛苦賺來的錢。離婚後你們造謠帶風向讓我被網暴至今，我要感謝你，製造這麼艱難的關卡讓我闖...」但大S說，自己秉持不抱怨、沒藉口、優雅從容的面對一切人生課題。

▲自3年前出席精品活動，大S有3年多時間沒有公開亮相。（圖／翻攝自大S IG）
▲如今大S往前看，不抱怨、沒藉口、優雅從容的面對所有人生課題。（圖／大S IG）
由於大S沒有說明「10年婚姻2死1重傷」指的是哪3人，網友猜測是2011年3月大婚前生頭胎、2018年5月生第三胎流掉的兩個小孩，重傷可能是指她產第二胎癲癇發作昏迷，針對此疑問，經紀人廖瑋琪坦承，大S所說的「2死」是指流掉的兩個孩子，「重傷」則是為生兒子而元氣大傷的自己。

▲葛斯齊曾偷拍大S懷第三胎時跟汪小菲的牽手照。（圖／葛斯齊臉書）
▲大S（左）懷第三胎時曾經跟汪小菲牽手上街。（圖／葛斯齊臉書）
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