大S痛訴「10年婚姻2死1重傷」！經紀人證實是這3人 催淚內情曝光
大S（徐熙媛）和汪小菲離婚2年多，昨（20）日大S首次發文揭露前夫惡行惡狀，如拿重物砸孕婦、婚內出軌多女等，汪小菲也反擊沒有推過、打過老婆，而大S文中提及「10年婚姻2死1重傷」，被推測是在講兩次小產，還有生小孩差點喪命的自己，對此，經紀人證實無誤。
記者楊穎軒／綜合報導
文章裡，大S感嘆10年婚姻造成2死1重傷，而汪小菲外遇和家暴，讓她氣到刷對方的信用卡洩憤，如今想來可笑，「因為我借你、付出在你身上的多更多，刷你的卡，花得卻是我自己辛苦賺來的錢。離婚後你們造謠帶風向讓我被網暴至今，我要感謝你，製造這麼艱難的關卡讓我闖...」但大S說，自己秉持不抱怨、沒藉口、優雅從容的面對一切人生課題。
由於大S沒有說明「10年婚姻2死1重傷」指的是哪3人，網友猜測是2011年3月大婚前生頭胎、2018年5月生第三胎流掉的兩個小孩，重傷可能是指她產第二胎癲癇發作昏迷，針對此疑問，經紀人廖瑋琪坦承，大S所說的「2死」是指流掉的兩個孩子，「重傷」則是為生兒子而元氣大傷的自己。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道