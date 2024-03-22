影／大谷翔平新翻譯Ireton被爆黑歷史！穿露肚摔角服在休息室咆哮
道奇隊球星大谷翔平的御用翻譯水原一平，在昨（21）日疑似涉嫌簽賭和竊盜後，遭球隊開除。新任的暫時翻譯人選為Will Ireton，他曾擔任過前田健太翻譯，同時，也是現任數據分析負責人。不過近日，社群媒體X上流傳一段影片，是Ireton頭戴老虎面具身穿露肚摔角服在道奇休息室咆哮的畫面，也引發日本網友瘋狂轉傳和討論。
記者林之越/綜合報導
Ireton現年35歲，母親是菲律賓人，高中在美國夏威夷就讀，大學畢業於加州，因為15歲前皆居住於日本東京，所以日語也相當流利。在2013年時，甚至曾經代表菲律賓隊，來台灣打過世界棒球經典賽（WBC），並且也有數據分析方面的能力。
在網路流傳的影片中，可以看到Ireton在擔任前田健太在道奇隊的翻譯時，他身穿幾乎露出全身的摔角緊身衣，頭上戴著老虎面具向著休息室內的球員咆哮，一旁的球員們紛紛鼓掌和爆笑。
根據貼文內的文章判斷，球員和Ireton似乎在和他打賭是否能完成183公斤的硬舉，而在成功舉起槓鈴後，Ireton因此發狂似的咆哮和慶祝。值得一提的是，道奇隊總教練David Roberts也出現在畫面中和他一起慶祝。
貼文底下留言多數反應較正面，表示「看起來是個很開朗的人」、「好有趣」、「由他接任大谷翔平的翻譯真的是太好了」、「希望可以炒熱隊內氣氛」、「教練的反應也好有趣」等。
但根據外媒報導，由於Ireton本身在道奇隊就有數據分析方面的工作，擔任大谷翻譯可能僅是暫時的，未來道奇團隊會再挑選新的翻譯人選。
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