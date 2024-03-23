中信啦啦隊專訪／邊荷律初嘗芋頭奶嚇到了！臭豆腐讓李丹妃吐出來

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雖然來台灣的行程緊湊又忙碌，但李丹妃和邊荷律都感到非常興奮，特別是一下機就見到許多球迷熱情接機，這讓她們有些驚訝，面對鏡頭也有一點點小小的緊張，不過李丹妃自認有種「從今以後可以做得越來越好」、「我會更加努力」的感覺。邊荷律也直呼，「沒想到會這麼多人來！」
由於李丹妃、邊荷律兩人從韓國紅遍台灣，應援影片也經常獲得網友瘋傳，特別是邊荷律一部「靈動之舌」的影片竟然創下2億的人次觀看數，談到這裡，讓邊荷律相當害羞，至今仍覺得不敢相信，「我小小吐舌頭而已，不知道為什麼會有2億的點擊率。」李丹妃則謙虛地說，其實在台灣也有很多很有名、很紅的啦啦隊，自認「我們還沒有到那樣的程度。」
台灣的啦啦隊很新奇！人數是韓國的3倍之多
談到為何想要來台灣？李丹妃坦承，接獲邀約時有考慮了一段時間，但想一想畢竟台灣是全新的挑戰，再加上有好友邊荷律的陪伴，才會讓她決定來台灣試試看。而在得知離開韓國，讓韓國粉絲不捨後，邊荷律則安慰地說，希望粉絲們可以支持她的想法，也承諾自己未來會好好加油，讓韓國粉絲們看見她努力的一面。
在韓國啦啦隊影響力龐大的「超級隊長」李丹妃，為了實現培育後輩的理想，便在3年前創立一間專屬啦啦隊的經紀公司，不過來到台灣後，李丹妃竟對於Passion Sisters的成員數感到十分新奇，因為今年總共25人，等同於她在韓國公司的2到3倍，「像我公司頂多招募到10~12人就不會再多了！」也希望能把在台灣學習到的經驗傳授回去。
臭豆腐讓李丹妃吐出來！邊荷律狂吸芋頭鮮奶
聊到台灣美食，李丹妃和邊荷律眼睛發亮，特別是夜市小吃，她們幾乎都有嘗試過。好笑的是，當記者提到「臭豆腐」一詞，李丹妃立刻雙手抱著頭說，「我真的沒辦法！」原以為早已習慣台灣臭豆腐的味道，沒想到鼓起勇氣開口嘗試，竟然是吃到吐出來。
邊荷律在一旁笑說，看到好友這樣只是覺得「有沒有那麼誇張？」便決定自己試試看，由於有辣椒、醬汁的關係，她吃了一口心想「還不錯啊！」結果一等到醬的味道消失後來不及了，「臭豆腐的味道散開，從我鼻子噴出來，我嚇到了！」李丹妃則以「太可怕」來形容臭豆腐，吃到最後幾乎不敢咬，直接吞下去，讓大家笑到不行。
最後《NOWnews今日新聞》記者特地買了台灣非常知名的「芋頭鮮奶」、「黑糖珍珠厚鮮奶」請兩位女神當場試喝，結果兩位讚不絕口，更對於「芋頭」口味充滿新鮮又好奇的神情，李丹妃表示，沒想到加在一起喝滿好喝的，是她第一次喝到。滿滿表情包的邊荷律則是喝一口嚇到往後仰，後來又不斷地狂喝，「很像馬鈴薯的感覺。」
雖然兩人都很想再嘗試其他不同的手搖飲與美食，但一想到棒球開季後要認真減肥，李丹妃和邊荷律都面露痛苦的表情，直呼「台灣好吃的東西太多了！」更偷偷爆料經紀人乖姐，每次都跟她們說要減肥，但說完下秒就會買好多好吃的東西，Passion Sisters的女孩們也相當熱情，總是會買小零食、飲料過來，還會主動說韓文搭話，溫暖到讓她們很感動。
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