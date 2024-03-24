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中信啦啦隊專訪／邊荷律可愛捏臉變胖5KG　李丹妃跳了10年萌退意

▲跳了10年啦啦隊的「超級隊長」李丹妃（左）一度萌生退意，邊荷律（右）則是大方承認變胖5公斤，捏著臉向粉絲的關心說謝謝。（圖／記者陳明安攝影）
▲跳了10年啦啦隊的「超級隊長」李丹妃（左）一度萌生退意，邊荷律（右）則是大方承認變胖5公斤，捏著臉向粉絲的關心說謝謝。（圖／記者陳明安攝影）

記者詹鎰睿／專訪

韓國啦啦隊女神李丹妃、邊荷律震撼來台加盟中信兄弟啦啦隊Passion Sisters，為今年中華職棒的「啦啦隊外援大戰」再添新話題。不過，跳了10年啦啦隊的李丹妃向《NOWnews今日新聞》坦承遇到挫折過，甚至一度萌生退意，可愛的邊荷律則是捏著臉承認，不小心變胖4到5公斤，2位女神面對問題都非常大方，吐出內心最真實的想法。

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▲李丹妃、邊荷律專訪。（圖／記者陳明安攝影）
▲李丹妃坦承，過去因為疫情關係萌生退意。（圖／記者陳明安攝影）
台韓風格大不同！2女神愛上中信兄弟應援曲

聊到春訓狀況如何？李丹妃與邊荷律都非常喜歡Passion Sisters的氣氛，常常被女孩的貼心暖舉給感動，而在應援曲的部分，除了世界名曲「陳子豪炸裂」，兩位女神還非常喜歡〈感動黃潮〉以及〈勝利卡農〉，雖然因為語言不通的關係，無法記得歌名，但邊荷律和李丹妃卻能憑藉超強的身體記憶跳出來，俏皮地哼著旋律，「OH OH OH Let's go 中信兄弟！」

面對最常被問的台灣、韓國應援差異，擁有10年啦啦隊資歷的李丹妃指出，在韓國規定動作整齊劃一，不太能有個人的風格，但在台灣非常自由且特別，應援時不僅可以加入個人特色，還能在過程中擺POSE。此外李丹妃希望，如果有機會也能去應援籃球、排球等各式各樣運動，都想去挑戰看看。

▲李丹妃、邊荷律專訪。（圖／記者陳明安攝影）
▲邊荷律不斷戳著臉頰，承認有變胖，也強調一定會在開季前努力瘦回來。（圖／記者陳明安攝影）
即將攻上大巨蛋！李丹妃興奮：比韓國大一點

由於今年的中華職棒進軍台北大巨蛋，日前在場內觀看熱身賽的邊荷律，竟意外被拉上去跳舞，成為首位站上大巨蛋的韓國啦啦隊女孩。談及當下的心情，邊荷律笑說，原本是以觀賽的心情，結果一聽到要上去，反而有點緊張，幸好球迷們都很熱情，和大家應援非常開心。李丹妃則是十分榮幸，因為在韓國只有一座「高尺巨蛋」，規模可能比台灣還要小一點點，期待一睹台北大巨蛋的場面。

在韓國影響力龐大的李丹妃，外表看似堅強又霸氣，也讓人好奇究竟有沒有遇到挫折？沒想到她大方承認，其實在疫情那段期間，確實遇到人生關卡，一度詢問過自己，「那要不要到這邊就好，要不要休息了？」所幸最後成功挺過，持續跳到現在，甚至還來到台灣迎接全新挑戰。

▲李丹妃、邊荷律專訪。（圖／記者陳明安攝影）
▲李丹妃（左）、邊荷律（右）兩人面對鏡頭都很健談，時不時會開心大笑。（圖／記者陳明安攝影）
被發現臉變圓了！邊荷律苦笑捏臉：謝謝關心

而被不少台灣網友發現臉變圓的邊荷律，一聽到問題後竟是害羞地笑了出來，「我比大家更清楚，我知道自己變很胖！」原來超級愛吃的邊荷律，在加入Passion Sisters之前休息了3個月，但卻沒有因此節制飲食，在少了運動量極大的應援工作後，竟然整整胖了4到5公斤，說完後的邊荷律還搞笑地捏著臉，向粉絲們說謝謝。

在接受訪問前，李丹妃和邊荷律就在《野球名人房》節目上大讚台灣啤酒很好喝，特別是「18天」生啤酒，深得她們喜愛。被問到是不是很喜歡喝酒？李丹妃竟俏皮的狂擺POSE，毫不避諱地在現場敲碗台灣廠商來找代言，豪邁性格讓大家笑翻，不過，她也說台灣的生啤酒喝起來很順、很爽口。邊荷律則是大讚廠商的行銷手法非常特別。

▲李丹妃、邊荷律專訪。（圖／記者陳明安攝影）
▲Passion Sisters廣受好評的學院風制服，穿在兩人身上相當合適。（圖／記者陳明安攝影）
值得一提的是，在今年的中華職棒的明星賽，除了60位啦啦隊女孩齊聚一堂，各隊的外援啦啦隊女神，包含安芝儇、李多慧、南珉貞都有極大機率登場。談到這裡，李丹妃和邊荷律均露出驚訝表情，超級期待那天的到來，她們開心地說，「因為彼此曾一起工作、一起應援過，如果明星賽能見到大家，一定會很開心！」目前則是先專心準備4月3日、4月4日開幕戰的到來。

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▲李丹妃、邊荷律專訪。（圖／記者陳明安攝影）
▲邊荷律揭密雙馬尾造型，原來是一加入啦啦隊就有的，沒想到意外成為招牌，連她自己都非常喜歡。（圖／記者陳明安攝影）
▲李丹妃、邊荷律專訪。（圖／記者陳明安攝影）
▲李丹妃大方敲碗，希望有台灣廠商找她代言生啤酒，讓大家笑翻。（圖／記者陳明安攝影）
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