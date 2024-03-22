SOGO全台最大日本展！抽千年神社運籤 日職人現烤鰻魚飯、章魚燒
百貨日本展天王「SOGO忠孝館」將於3月22日起至4月7日登場，活動「戀上春櫻 北海道展」一連17天帶來北海道及日本各地人氣甜點、海鮮及工藝品，今年首度把日本千年神社搬進會場，現場就能購入有2300年歷史的石浦神社的御守、繪馬，100元就能抽幸運籤詩，日本展檔期結束後，神社宮司還會把民眾寫的繪馬、厄運籤詩帶回神社祈福；此外，日本展現場還有日本職人現烤的鰻魚飯、章魚燒等，讓你免出國就能體驗滿滿的日式風情！
記者鍾怡婷/綜合報導
遠東SOGO忠孝館今起開跑「戀上春櫻 北海道展」，今年共集結百家品牌、其中有17家初登場與16家實演，日本職人、老闆一共來了41位，現場美味實演店家創新高。SOGO店長賴必昌指出，本屆日本展預計可帶來業績成長10％，僅管目前海外旅遊已經恢復蓬勃，對於日本展帶來一些挑戰，但今年SOGO找來更多日本職人，打造更具日本實感的活動會場，也希望讓較不方便旅遊的高齡客群，免出國就能享受日本在地風味。
賴必昌表示，去年秋季日本展活動僅15天就達到5400萬的業績目標，今年因應出國潮，春季北海道展保守抓5600萬，接下來5月28日接棒的有台南物產展，6月將舉辦韓國展，日本主題展若錯過本檔期，則要等到秋季才會再度登場。
今年「戀上春櫻 北海道展」擁有豐富亮點，其中金澤市最古老的神社「石浦神社」首度登場，該神社擁有2300年歷史，以保佑戀愛最為靈驗，此次除了有神社吉祥物「きまちゃん-Kima醬」與民眾互動外，現場也獨家販售石浦神社繪馬、御守，還有100元就能抽神社運籤，日本展結束後神社宮司還會把繪馬、厄運籤帶回石浦神社現場祈福。
當然除了祈福開運外，現場還有日本原汁原味的美食，初登場必嘗的有京都70年老店-江戶川鰻重，想要淺嚐的也有蒲燒鰻串；美味實演的大阪 ガンジー俱樂部 咖哩麵包；大阪鳴神本舖的現烤章魚燒，明太柚香風味海味十足，一口咬下超滿足；北海道Cream Dowa純鮮乳霜淇淋也是日本展的老面孔了，濃郁奶香受到消費者喜愛，今年也重回展場與大家見面。
活動期間於忠孝館當日累計消費滿1000元以上，即可憑同卡號電子發票及銷貨明細兌換日本展折價券，或是日本原裝進口榖花飯碗；活動期間於忠孝館12F活動會館及11F特別物販區，當日累計消費滿1000元以上，可於指定日期兌換春櫻茶杯五入組，或是春櫻花盤二入組。
此外，板橋大遠百即起至4月1日開跑「2024 韓風春之季」韓國展，集結上百種韓國美食商品、伴手禮及美麗櫻花拍照場景，搜羅韓國最夯的美食，包括酥脆扁可頌、慶洲十元麵包、濟州島石頭爺爺柑橘汁通通有，加碼每日限時優惠，包3月24日扁可頌水果霜淇淋買1送1，酥脆可頌搭上冰涼霜淇淋，一口咬下超滿足；3月26日有墨魚飯買1送1等，必吃美食、買1送1優惠一次收。