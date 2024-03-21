遠百韓國展「扁可頌霜淇淋買1送1」！濟州島柑橘汁、慶州10元麵包
免飛出國吃韓國美食！板橋大遠百即起至4月1日開跑「2024 韓風春之季」韓國展，集結上百種韓國美食商品、伴手禮及美麗櫻花拍照場景，搜羅韓國最夯的美食，包括酥脆扁可頌、慶洲十元麵包、濟州島石頭爺爺柑橘汁通通有，加碼每日限時優惠，包3月24日扁可頌水果霜淇淋買1送1，酥脆可頌搭上冰涼霜淇淋，一口咬下超滿足；3月26日有墨魚飯買1送1等，必吃美食、買1送1優惠一次收。
記者鍾怡婷/綜合報導
板橋大遠百「2024 韓風春之季」韓國展，於3月21日至4月1日展開，活動地點包括7F活動中心及B1手扶梯旁。亮點包括，全台百貨獨家的FH豐健烘焙坊「韓國扁可頌水果霜淇淋」，蓬鬆酥軟的可頌經過師傅專業手法壓扁變成酥脆的扁可頌，再夾入新鮮水果及香濃霜淇淋，現場還有草莓霜淇淋鹽可頌及可頌霜淇淋等多種選擇，推薦吃法先點草莓霜淇淋鹽可頌，再購買一片70元的扁可頌沾著吃，酥脆的餅乾口感搭上草莓香滿滿的霜淇淋，彷彿一秒置身韓國！
還有狂佔IG版面的慶洲十元麵包， 巨型韓國懷舊硬幣造型、雞蛋糕的口感，內餡是滿滿的起司，甜鹹交織的口感，不只外表好拍，內在更讓人一口接著一口；不可錯過的還有濟州島石頭爺爺造型柑橘汁，是最能代表濟州島的特色美食，走在濟州島隨處可見的柑橘汁，現在不用飛出國也能喝得到。
🟡韓國展期間，精選優惠活動：
◾3月21日，芋頭牛奶200MLＸ 24入／箱買1送1，原價2800元、特價1400元（限量50箱）
◾3月24日，FH豐健烘焙坊「韓國扁可頌水果霜淇淋」買1送1，原價120元、特價60元（限量100組）
◾3月26日，墨魚飯180g買1送1，原價580元、特價290元（限量50組）
◾凡持遠百APP於活動會場單筆消費滿1,200元即贈鍋巴餅乾-吉拿棒乙包
◾會場單筆消費滿5,000元即贈紅棗汁禮盒乙份
◾扣Happy Go點數50點可兌換100元韓國展紅利券
◾持遠百APP或HAPPY GO卡於韓國展會場消費滿1,000元即可免費體驗韓服寫真乙次
此外， 遠東SOGO忠孝館春季盛事-北海道展，將於3/22(五)至4/7(日)登場，為期15天將帶來北海道及日本各地人氣甜點、海鮮及工藝品，除帶給消費者味覺視覺都滿分的美食饗宴之外，特別邀約超過千年歷史的金澤市石浦神社的代表來到台灣，同時神社的吉祥物Kima醬也將一同現身，帶來SOGO獨家販售各式紀念商品。