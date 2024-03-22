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名家論壇》徐佳馨／意外升息，央行神出手該知道的事

▲最近市場討論度最高的，莫過於三月份理監事會後，央行升息半碼，卻並未進一步採取對房市的選擇性信用管制。圖為中央銀行總裁楊金龍。（圖／記者顏真真攝）
▲最近市場討論度最高的，莫過於三月份理監事會後，央行升息半碼，卻並未進一步採取對房市的選擇性信用管制。圖為中央銀行總裁楊金龍。（圖／記者顏真真攝）

文/徐佳馨

最近市場討論度最高的，莫過於三月份理監事會後，央行升息半碼，卻並未進一步採取對房市的選擇性信用管制。在國際市場降息風起的當下，央行卻逆勢操作，外界普遍認為沒有央行宣稱的「因應電價調漲而預防性升息，抑制通膨預期心理」那麼簡單。

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其實通膨問題早就存在，「食衣住行都好貴」應是多數人對生活的感知，民眾面對生活消費與低利的雙殺，逼出大量資金找生路，近期股市沸騰，個股屢創新高，影響所及如00940這類ETF的申購熱潮，再再展現台灣民眾亟欲買點什麼來對抗通膨，透過升息，至少能為存款族貼補一點，對於購買「利變型保單」的民眾，亦能稍稍有感。

升息造成負面影響的對象，理論上因為升息帶動市場資金重返銀行體系，對股市不利，不過因為台美利差縮小，理應讓新台幣止貶或升值，有機會讓資金回流，不過因為股市太好，加上國人熱中投資債券ETF，大量匯出新台幣造成匯率貶值，股匯脫鉤狀況恐怕得再持續一陣子。

相比之下，貸款族就辛苦許多，無論是房貸、車貸、信貸等，升息都直接有感，特別是金額較大的房貸，如以1000萬房貸30年本利攤還試算，每月增加631元，等於一年多繳7572元，目前迄今已經升息6次，前幾年在房貸利率1.31%地板價買房的民眾，說不會疼是騙人的。

在每次升息時，總有許多人期待的房價受到升息影響，有人繳不起房貸，忍痛拋售，讓人在成屋或是法拍市場中撿便宜的機會是否存在？抑或是，升息後房價有可能下修嗎？

根據銀行內部的壓力測試，3%的範圍內就是增加房貸戶的不適感，這幾年下來，看不到央行打算把利率拉到3%以上的意願。不過這幾年房貸利率站穩2%水平，短時間內買方會墊墊自己斤兩，以降預算或是增加自備款等相對保守的方式購屋；對賣方來說，短時間內看不到大幅升息的可能，加上房價已經漲了一波，只要不是財務特別有狀況，又非常堅持價格的屋主，幾乎不會走上絕路，很難出現拋售潮，更有甚者，如買氣依舊十分暢旺。

值得注意的是以收租為主的投資型屋主，無論要不要用租金繳房貸，聽到升息必然會調動租金，漲幅往往還會「取個整數」超越房貸增幅，連帶使得租金飆漲，這種型態並非台灣獨有，各國在升息過程中，多數都有房價平緩，租金先行的趨勢，從目前態勢來看，租屋族恐怕短時間內看不到租金漲到頭的日子。

相較於升息影響層面甚廣，許多人對於央行本次並未對房市採取「選擇性信用管制」的做法深感好奇。相較於個別化的政策工具可能造成不可預期的後遺症，現在趁著通膨升息，不失為是另一種層次的管制，無須再透過其他方式畫蛇添足，橫生枝節。可即便如此，房市在央行的眼中依舊是「留校察看」的重點對象，若市場再生異相，下次理監事會出手也不是不可能的事。

楊總裁上任後的幾次理監事會，許多人都覺得越來越不容易猜到央行怎麼出牌。不過，央行走上「猜不到」之路並非壞事，有個神主牌在，群魔亂舞希望能稍微收斂一點。




●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理

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