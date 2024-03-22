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汪小菲怒控大S出軌！「關鍵物流單」藏玄機　他還原事件始末打臉

▲汪小菲（左）控大S（右）出軌，隨後更有消息指出，寄件人其實是汪小菲司機，如今又有刺青師傅阿本打臉汪小菲的說法。（圖／大S微博）
▲汪小菲（左）控大S（右）出軌，隨後更有消息指出，寄件人其實是汪小菲司機，如今又有刺青師傅阿本打臉汪小菲的說法。（圖／大S微博）

記者吳昕蓓江芷稜／綜合報導

大S（徐熙媛）和汪小菲已經離婚3年，兩人的恩怨糾葛卻還沒有結束，大S日前長文控訴汪小菲，不但會出軌、家暴還欠錢不還，汪小菲卻曬出一張物流單，反控她劈腿具俊曄，對此，大S經紀人火速否認，《NOWnews今日新聞》昨（21）日更獨家掌握消息，寄件人其實是汪小菲司機，如今又有刺青師傅阿本打臉汪小菲的說法。

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▲汪小菲（左）說明想和大S復婚的原因，怕前妻生病死了。（圖／NOWnews資料照）
▲汪小菲（左）和大S（右）曾經甜蜜，離婚後卻恩怨糾纏不斷。（圖／NOWnews資料照）
刺青師傅阿本的顧客大多為演藝圈內人士，包括大S、王陽明夫妻、瘦子、具俊曄、黃冠智都有在關注他，跟藝人朋友有不錯交情。隨著汪小菲和大S的戰火越來越猛烈，他也忍不住發文表示：「跟Koo（歐巴）認識很久了怎麼了嗎？東西是兄托我買的，去S家中刺青認識了William（汪小菲司機）後托他寄送。這樣有問題嗎？」

▲刺青師阿本（左）發文為具俊曄（右）說話，打臉汪小菲的說法。（圖／翻攝自IG）
▲刺青師阿本（左）發文為具俊曄（右）說話，打臉汪小菲的說法。（圖／翻攝自IG）
揭曉了原來當初是阿本透過汪小菲司機幫忙寄東西給具俊曄，根本不是大S。《NOWnews今日新聞》詢問大S經紀人廖瑋琪，她還原事件始末，透露當時師傅到大S家中刺青，由於中間耗費9小時，兩人一邊聊天，便聊到具俊曄身上的刺青也是他的作品，「近期打算寄家用型刺青機去韓國給歐巴使用，司機威廉受到阿本師傅委託才幫忙取件郵寄去韓國。

經紀人表示，這件事無聊到連解釋都覺得費力，卻被惡意曲解成出軌，他們都感到十分無奈。

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