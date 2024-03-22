青安貸款安了！央行升息半碼政府全額補貼 這16項貸款也全額補貼
央行昨（21）宣布升息半碼（0.125%），讓千萬房貸每月要多繳600多元，房貸族苦哈哈，超過38萬的青安貸款族也擔心受升息波及，導致房貸負擔加劇。為此，行政院決議青安貸款全額補貼半碼，但由住宅基金負擔，加計目前住宅基金補貼1碼及公股銀行補貼半碼，合計新青安貸款補貼2碼（0.5%），一段式機動利率維持1.775%，仍是市場地板價。
記者徐銘穗/綜合報導
根據統計，截至今年2月底，青安貸款核貸38萬1158戶、金額1兆7059億餘元，這些貸款戶利息不會加重。國土署稍早也發布新聞，表示因應央行升息半碼，為協助各類購屋、修繕貸款利息補貼民眾安家，內政部住宅基金目前補貼中各項政策性優惠房貸，除現行已提高補貼利率半碼外，就本次升息部分，政府同幅補貼利率半碼至2026年7月31日止。各項貸款名稱如下：
一、臺灣省輔助人民自購國民住宅貸款。
二、輔助原住民建購、修繕住宅貸款。
三、鄉村地區住宅修繕及興建貸款。
四、中央公教人員購置住宅貸款。
五、青年安心成家方案之前二年零利率購置住宅貸款。
六、4千億元優惠購屋專案貸款。
七、1兆8千億元優惠購屋專案貸款。
八、莫拉克颱風受災戶住宅補貼專案貸款。
九、0206臺南及花蓮震災受災戶住宅補貼專案貸款。
十、輔助勞工建購住宅貸款。
十一、林肯大郡全毀受災戶購宅貸款。
十二、危老重建住宅貸款。
十三、「整合住宅補貼資源實施方案」之購置修繕住宅貸款。
十四、國民住宅貸款(基金債權)。
十五、國軍官兵住宅貸款(基金債權)。
十六、公教住宅貸款(基金債權)。
十七、勞工住宅貸款(基金債權)。