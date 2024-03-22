深夜直擊／高雄鄉親為了見SHINee KEY：不洗澡了！12人搭帳篷卡位
「高雄櫻花季」3月22日至24日一連3天在高雄夢時代正對面廣場登場，除了台灣歌手輪番出席，這次也聚集許多日本、韓國藝人，特別是「SM娛樂」就來3組人，包含23日表演的SHINee成員KEY、一姊BoA（寶兒），以及24日的嘉賓Super Junior-D&E東海、銀赫；SHINee WORLD（粉絲名）為了6年不見的KEY，今（22）日中午就到場卡位搶海景第一排，可惜最後搶輸U:NUS的粉絲。
記者陳雅蘭／高雄報導
KEY已有6年沒來台灣，難得造訪寶島還首度南下，擔任櫻花季23日倒數第二壓軸嘉賓表演，歌迷表示必須力挺，第一位SHINee WORLD今中午就到，到場時前方已有週三（3／20）就在場卡位的U:NUS歌迷，大家只好排在後面，好險前方10人不到，依舊可以搶到好位置；第三順位的SHINee WORLD有8人，他們決定死守現場、不打算輪班，豪邁表示：「我不洗澡了！」力挺KEY心意可見一斑。
依序在隊伍後方的歌迷，還有BoA以及SJ-D&E的粉絲，接著再看到搭帳篷的SHINee WORLD，他們共有12人，分成2班輪替休息，歌迷表示太久不見SHINee，但不管他常來還是久久來一次，只要有時間一定都會到場支持，「來8次我就看8次！」
至於SHINee近日傳出溫流、泰民出走，歌迷其實不在意成員去向，受訪表示：「他們開心就好，我們也不能怎麼樣。」
U:NUS歌迷則表示，因為知道SJ、SHINee的粉絲眾多，所以才提早2天來卡位，「真的會擔心搶不到！」
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