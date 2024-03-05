SHINee溫流、泰民爆出「一起離開SM娛樂」！KEY、珉豪去向大問號
南韓經紀公司「SM娛樂」改朝換代後爭議不斷，繼Super Junior（SJ）東海、銀赫、圭賢，EXO成員都敬秀（D.O.）離開後，旗下資深團體SHINee成員泰民今（5）日也驚傳準備出走，泰民有望跟「BPM Entertainment」簽約，豈料同團的溫流也爆出上半年會結束跟「SM娛樂」的合約，目前去向不明；2起消息讓外界好奇KEY跟珉豪未來是否留在「SM娛樂」。
記者陳雅蘭／綜合報導
泰民跟「SM娛樂」的合約於3月到期，傳出決定不續個人合約，雖然離開待了16年的公司，但他仍是SHINee的一員，還是會繼續跟「SM娛樂」合作。有消息指出他將跟「BPM Entertainment」簽約，但「BPM Entertainment」則表示：「尚未定案。」
泰民去向備受粉絲關注，豈料同團的溫流也傳出跟「SM娛樂」的合約將到期，他也打算離開舊東家，但將與哪間經紀公司簽約，目前未有風聲，但媒體猜測他應會跟泰民一樣，與別家公司簽訂個人合約，SHINee的團體合約留給「SM娛樂」。
如今溫流、泰民相繼傳出將離開「SM娛樂」，外界亦十分關注KEY跟珉豪的去向，但事發至今，「SM娛樂」仍未對所有傳聞做出官方回應。
泰民比溫流早進入「SM娛樂」當練習生，2人於2008年5月25日以SHINee成員身分正式出道，泰民是團中的「舞蹈擔當」，溫流則為主唱，SHINee的知名作品包含《姐姐妳好美》、《Stand by me》、《Ring Ding Dong》、《Everybody》、《LUCIFER》、《HELLO》等。
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