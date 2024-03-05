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SHINee溫流、泰民爆出「一起離開SM娛樂」！KEY、珉豪去向大問號

▲SHINee成員泰民傳出離開「SM娛樂」，溫流也爆出約滿不續約，導致其他2位成員KEY跟珉豪的去向都受到關注。（圖／SHINee臉書）
▲SHINee成員泰民傳出離開「SM娛樂」，溫流也爆出約滿不續約，導致其他2位成員KEY跟珉豪的去向都受到關注。（圖／SHINee臉書）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓經紀公司「SM娛樂」改朝換代後爭議不斷，繼Super Junior（SJ）東海、銀赫圭賢EXO成員都敬秀（D.O.）離開後，旗下資深團體SHINee成員泰民今（5）日也驚傳準備出走，泰民有望跟「BPM Entertainment」簽約，豈料同團的溫流也爆出上半年會結束跟「SM娛樂」的合約，目前去向不明；2起消息讓外界好奇KEY跟珉豪未來是否留在「SM娛樂」。

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▲自鐘鉉自離世後，SHINee目前成員為溫流（左起）、泰民、珉豪、KEY。（圖／SHINee臉書）
▲自從鐘鉉離世後，SHINee目前成員為溫流（左起）、泰民、珉豪、KEY。（圖／SHINee臉書）
泰民跟「SM娛樂」的合約於3月到期，傳出決定不續個人合約，雖然離開待了16年的公司，但他仍是SHINee的一員，還是會繼續跟「SM娛樂」合作。有消息指出他將跟「BPM Entertainment」簽約，但「BPM Entertainment」則表示：「尚未定案。」

泰民去向備受粉絲關注，豈料同團的溫流也傳出跟「SM娛樂」的合約將到期，他也打算離開舊東家，但將與哪間經紀公司簽約，目前未有風聲，但媒體猜測他應會跟泰民一樣，與別家公司簽訂個人合約，SHINee的團體合約留給「SM娛樂」。

如今溫流、泰民相繼傳出將離開「SM娛樂」，外界亦十分關注KEY跟珉豪的去向，但事發至今，「SM娛樂」仍未對所有傳聞做出官方回應。

泰民比溫流早進入「SM娛樂」當練習生，2人於2008年5月25日以SHINee成員身分正式出道，泰民是團中的「舞蹈擔當」，溫流則為主唱，SHINee的知名作品包含《姐姐妳好美》、《Stand by me》、《Ring Ding Dong》、《Everybody》、《LUCIFER》、《HELLO》等。

▲SHINee珉豪睽違4年來台舉辦粉絲見面會，現場還重現《想見你》的劇情。（圖／記者朱永強攝）
▲▼珉豪（上）跟KEY未來是否留在「SM娛樂」，備受關注。（圖／資料照、SHINee臉書）
▲KEY。（圖／SHINee臉書）
 
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