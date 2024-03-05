快訊／SHINee泰民爆出離開SM娛樂！16年合約結束 成為VIVIZ師弟
南韓四大經紀公司之一的「SM娛樂」去年（2023）改朝換代後留不住人，旗下資深藝人一一出走，繼Super Junior（SJ）東海、銀赫、圭賢，EXO成員都敬秀（D.O.）後，今（5）日也傳出SHINee泰民也將離開，轉簽給VIVIZ所屬的「BPM Entertainment」。
記者陳雅蘭／綜合報導
根據韓媒報導，泰民跟「SM娛樂」的合約3月到期，決定不續個人合約，雖然離開待了16年的公司，但他仍是SHINee的一員，還是會繼續跟「SM娛樂」合作。
泰民傳出將跟「BPM Entertainment」簽約，該公司旗下藝人包含嚴智、信飛、銀河組成的團體VIVIZ，前WANNA ONE成員河成雲等；但「SM娛樂」尚未對此做出正式回應。
泰民2008年5月25日以SHINee成員身分正式出道，14歲以卓越的舞蹈實力受到矚目，便擔任組合主舞；SHINee知名曲包含《姐姐妳好美》、《Stand by me》、《Ring Ding Dong》、《Everybody》、《LUCIFER》、《HELLO》等。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道