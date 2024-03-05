獨家／中信啦啦隊初登板時間確定！邊荷律不唸邊嘏燏　改名原因曝

快訊／SHINee泰民爆出離開SM娛樂！16年合約結束　成為VIVIZ師弟

▲韓團SHINee泰民爆出離開「SM娛樂」，將簽給VIVIZ的公司「BPM Entertainment」。（圖／SHINee臉書）
▲韓團SHINee泰民爆出離開「SM娛樂」，將簽給VIVIZ的公司「BPM Entertainment」。（圖／SHINee臉書）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓四大經紀公司之一的「SM娛樂」去年（2023）改朝換代後留不住人，旗下資深藝人一一出走，繼Super Junior（SJ）東海、銀赫圭賢EXO成員都敬秀（D.O.）後，今（5）日也傳出SHINee泰民也將離開，轉簽給VIVIZ所屬的「BPM Entertainment」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲韓團SHINee泰民爆出離開「SM娛樂」，將簽給Viviz的公司「BPM Entertainment」。（圖／SHINee臉書）
▲泰民爆出離開「SM娛樂」，官方尚未證實。（圖／SHINee臉書）
根據韓媒報導，泰民跟「SM娛樂」的合約3月到期，決定不續個人合約，雖然離開待了16年的公司，但他仍是SHINee的一員，還是會繼續跟「SM娛樂」合作。

泰民傳出將跟「BPM Entertainment」簽約，該公司旗下藝人包含嚴智、信飛、銀河組成的團體VIVIZ，前WANNA ONE成員河成雲等；但「SM娛樂」尚未對此做出正式回應。

泰民2008年5月25日以SHINee成員身分正式出道，14歲以卓越的舞蹈實力受到矚目，便擔任組合主舞；SHINee知名曲包含《姐姐妳好美》、《Stand by me》、《Ring Ding Dong》、《Everybody》、《LUCIFER》、《HELLO》等。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

高雄櫻花季加碼！SHINee Key睽違6年訪台「許願和BoA合作雙人舞」

韓舞風潮4／Cover被偶像看見！台灣舞團被邀與SHINee同台演出

SHINee奪MMA「年度舞台」！開全麥飆6首金曲　出道15年實力輾壓

《My SHINee World》演唱會電影上映！KEY盼進坎城　泰民渴望搶獎

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞