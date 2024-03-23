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水原涉賭連累大谷翔平！連天使球員也吃驚　直言他不愛看其他運動

▲水原一平(左1)涉賭連累到大谷翔平，就連天使球員也吃驚，直言大谷對其他運動不太感興趣，不大可能涉入。（圖／美聯社／達志影像）
▲水原一平(左1)涉賭連累到大谷翔平，就連天使球員也吃驚，直言大谷對其他運動不太感興趣，不大可能涉入。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

美國職棒MLB首爾海外賽日前正式結束，但目前大聯盟仍籠罩在日籍球星大谷翔平前翻譯水原一平的涉賭案的陰霾之中，外傳連大谷翔平本人都可能受到波及，甚至是被調查，目前大聯盟官方則是宣布將成立調查團進行調查。對於爆發此案，大谷昔日天使隊友們都不敢相信，更直呼大谷對棒球以外的其他運動不大感興趣，不太可能涉及非法博弈。

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根據美媒《今日美國》報導，洛杉磯天使隊的球員們不願具體公開訪談內容，但私下大家都一致表示，大谷翔平對其他運動不大感興趣，不敢可能會涉賭其他運動賽事，而這似乎也印證水原一平幾天前的說法，當時水原稱大谷沒有和他一起賭博，且水原儘管簽賭時間已久，長達2至3年，但他也沒有對棒球進行下注。


天使外野手Mickey Moniak受訪時表示：「對於水原一平涉賭我很震驚，我和其他人一樣很好奇。我不知道後續會發生什麼事情，但他是個好朋友、是個好人，一平和其他人一樣，都是球隊的一份子。」

「我想只能靜待事情發展，我的意思是，這件事（運動博弈）在38個州都合法，所以只要他不賭棒球，我只希望一切順利。」左投Patrick Sandoval則是說到：「在過去的5個賽季中，水原與大谷在一起的時間，與任何人一樣多，這就是我能說的，會發生這樣的事情真的很奇怪。」

▲水原一平過去與大谷翔平交情匪淺，被認為是大谷身邊最信賴的夥伴之一。（圖／美聯社／達志影像）
▲水原一平過去與大谷翔平交情匪淺，被認為是大谷身邊最信賴的夥伴之一。（圖／美聯社／達志影像）

水原一平在簽賭事件爆發之後，引發棒球圈不小震撼，他也向媒體說明此事，並表示：「我想讓每個人都知道，大谷翔平完全沒有參與簽賭，我想讓人們知道我不知道這是非法的，透過這件事情我得到了慘痛的教訓，我再也不會涉及運動博弈了。水原也表示：「我從來不賭棒球，那是100%，我知道這條規則，我們在春訓中也為此召開了一次會議。」

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