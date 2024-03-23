水原涉賭連累大谷翔平！連天使球員也吃驚　直言他不愛看其他運動

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據美媒《今日美國》報導，洛杉磯天使隊的球員們不願具體公開訪談內容，但私下大家都一致表示，大谷翔平對其他運動不大感興趣，不敢可能會涉賭其他運動賽事，而這似乎也印證水原一平幾天前的說法，當時水原稱大谷沒有和他一起賭博，且水原儘管簽賭時間已久，長達2至3年，但他也沒有對棒球進行下注。
天使外野手Mickey Moniak受訪時表示：「對於水原一平涉賭我很震驚，我和其他人一樣很好奇。我不知道後續會發生什麼事情，但他是個好朋友、是個好人，一平和其他人一樣，都是球隊的一份子。」
「我想只能靜待事情發展，我的意思是，這件事（運動博弈）在38個州都合法，所以只要他不賭棒球，我只希望一切順利。」左投Patrick Sandoval則是說到：「在過去的5個賽季中，水原與大谷在一起的時間，與任何人一樣多，這就是我能說的，會發生這樣的事情真的很奇怪。」
水原一平在簽賭事件爆發之後，引發棒球圈不小震撼，他也向媒體說明此事，並表示：「我想讓每個人都知道，大谷翔平完全沒有參與簽賭，我想讓人們知道我不知道這是非法的，透過這件事情我得到了慘痛的教訓，我再也不會涉及運動博弈了。水原也表示：「我從來不賭棒球，那是100%，我知道這條規則，我們在春訓中也為此召開了一次會議。」
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁