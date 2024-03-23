NBA／勇士123:111不敵溜馬！Curry砍下25分　CP3被托尼兄弟趕出場

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勇士進入例行賽最後14場賽程，賽前他們以36勝32敗，排名西區第10，落後給第9的洛杉磯湖人半場勝差，落後西區第6的達拉斯獨行俠4場勝差，要直接取得季後賽門票，有一些難度在。
勇士王朝主力射手Klay Thompson本季狀態起起伏伏，但從他接受從板凳出發後，情況有慢慢開始好轉，特別是和名人堂級控衛Chris Paul搭檔，後者的傳球時機把握出色，讓能夠很好地進入節奏當中。
今天Thompson在第二節靠著一次運球後的中距離跳投找到得分節奏，之後連續命中外線，前兩節雙方都投進超過10記三分球，半場打完「浪花兄弟」Curry和Thompson都拿到了15分，讓勇士暫時以67:66領先。
不過易籃再戰後，戰局風雲色變，溜馬打出擅長地快速反擊攻勢，一波25:12的攻勢，瞬間反超。勇士第二陣容第三節的表現和上半場差距很大，攻防兩端的表現都不理想，讓溜馬直接將分數拉開，102:88進入到末節。
勇士從下半場開始連續糟糕的傳球失誤，讓他們始終壓不下對手節奏，而且發生這些問題的還是兩名主控Chris Paul和Stephen Curry，嚴重打擊球隊士氣。每當追分的關鍵時刻，勇士就會出現防守專注、傳球瑕疵和出手選擇問題，對他們造成重傷害。
末節讀秒時刻，勇士靠Trayce Jackson-Davis的二次進攻，一度追到只差7分，但難以再有所進展，時間也已經不夠，導致他們輸掉這場比賽。Paul在終場前因和裁判Tony Brothers抗議，領到第2次技術犯規，遭到驅逐出場。
Curry這一場24投9中，三分球18投6中，手感一般，攻下全隊最高的25分；Thompson得到17分，下半場只進帳2分；Paul斬獲12分4助攻。溜馬主控T. Haliburton這一場得到25分11助攻，前鋒Pascal Siakam得到25分16籃板。
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