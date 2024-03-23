「誠品生活480」今正式開幕！週末音樂會、開幕優惠　5大亮點一覽

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誠品會員3月23日起至4月7日前，於「誠品生活480」單日累計滿5,000送500，首兩日單日累積滿1萬元加送100，首四日還可「限時升等」，當日滿3,600升等為金卡（原門檻為6,000元）、滿36,000元即升等為黑卡會員（原門檻為50,000元）。
◾能作NOUSAKU：3月23日、24日，開幕限定來店消費不限金額，即贈「折錫-龍」乙份（限量10份，每人限領1份，送完為止）
◾Lucy's：3月23日、24日單鑽耳環只1要，每日限量60組，售完為止
◾誠品會員3月23日黑/金卡會員出示誠品APP兌換券，即可兌換「藝術家聯名開幕獻禮」乙份
◾即起至3月31日，註冊為誠品會員，立即贈送「鶴茶樓限定飲品」
🟡「誠品生活480」開幕首週末音樂會
「誠品生活480」開幕首週末（3/24）Live Concert 下午4時至6時，特別邀請「雙主唱樂團」Crispy脆樂團、「唱作美學家」法蘭 Fran、「全方位鋼琴創作才子」Ray黃霆睿、「新生代創作歌手」李佳翰接力熱唱，還有剪紙藝術家楊士毅《沒有門檻的幸福》新書分享會、天馬戲創作劇團帶來世界冠軍小丑秀和魔幻泡泡秀等節目，以及多場街頭藝人精彩演出、MIT保養品牌FS57主理人一日店長活動等。
4/5、4/6連假期間Podcaster厭世話日常、社畜請上車也將現身暢聊美食、工作與生活美學，陪伴大家共度歡樂週末。
🟡慶祝開幕，「誠品生活480」邀美英日台藝術家攜手聯展
誠品生活480處處充滿藝術與創意設計巧思，開幕期間特別邀請曾與Google、Apple等國際知名品牌合作的美英藝術家二人組Craig & Karl帶來色彩鮮豔的戶外大型創作，在充滿復甦生機的春季中為誠品生活480呈現嶄新風貌；以軟萌療癒角色征服人心的日本藝術家EMU，以及擅長多元媒材創作、作品充滿未來感的台灣跨域藝術家陳普，也將分別在1-2F帶來主題個展。
5F誠品書店裡還有珍稀藝術大書獨家展售，以及台中花博指名合作藝術家楊士毅創作的《門神爸媽》剪紙意象作品，以喜氣紅色與滿滿心意為讀者送上祝福，3-4F則以莫蘭迪色系呈現優雅時尚生活風格。
🟡「誠品生活480」米其林星級名店、全台獨家話題美食等10大主題餐廳
台中七期的「誠品生活480」正式開幕後，特色主題餐飲也正式迎賓，獨家引進全台首家「侍老井精品和牛燒肉會所」，以日本懷石料理概念策畫特色無菜單套餐，頂級近江姬和牛、熊本A5等級藤彩牛、海鮮珠寶盒等頂級食材應有盡有，並有專屬侍肉師桌邊服務；「膳馨Shan-Shin」匯集各式古早味手路菜，連續3年獲米其林餐盤推薦；獲「蔬食米其林」之稱《綠‧蔬食評鑑指南》肯定的「ENRICH Restaurant」，感受食材純淨真味和歐亞飲食風格交融。
「誠品生活480」還有一位難求的日料壽司「初魚鮨」與掀起全台日式鐵板燒風潮的無菜單「初魚鐵板燒」、七期獨家以精品級千層蛋糕風靡全台的「LADY M」、傳承逾80年高雄排隊名店「汕頭泉成沙茶潮鍋」、首次進駐商場將於4月開幕的道地港澳風味火鍋「春囍打邊爐」，以及「非常泰」、「1010湘食堂」、「默爾pasta&pizza」，結合B1「品食光」美食大道，提供全齡層歡聚的飲食饗宴。
🟡「誠品生活480」跨界複合概念店、逾百家質感生活品牌進駐
「誠品生活480」獨家引進獲媒體盛讚為「當代藝術頂級香氛」的義大利藝術風格品牌「FORNASETTI」；全台獨家跨界品牌「溫室。裏」，由台灣設計女裝SU:MI said與綠植景觀設計品牌5PM共同打造療癒溫室，集結設計服飾、輕婚紗、綠藝植栽、輕食咖啡；還有城市中的花房沙龍「AVEDA」精緻美髮養護、「Chantecaille香緹卡」有機植萃精華護膚、來自瑞典的「Hästens海絲騰」百年工藝名床打造極致好眠體驗、「WHAT MATTERS」獨特玻璃瓶牙膏展現法式極簡環保主義、「誠品生活精選expo SELECT」薈萃綠色保養等。
「誠品生活480」也邀請多家風格選品店進駐，包含蒐羅世界創意設計的「THÉM」、設計師精選時尚配飾品牌「AISLE by abcense」，以及歐美小眾特色單品指標選品店「ZOEYF Showroom」。
「誠品生活480」還有潮流服飾、戶外運動機能品牌包括，ONETEASPOON X Deus，以及Adidas、New Balance、PUMA SELECT、The North Face、PALLADIUM、HURLEY、BENETTON等一系列運動時尚和戶外休旅品牌，還有流行女裝鞋包與配件品牌例如OH!HER、JUST BLOOM、Isha Jewelry、Brigid Accessory等。
此外，日本展天王「SOGO忠孝館」將於3月22日起至4月7日舉辦「戀上春櫻 北海道展」，一連17天帶來北海道及日本各地人氣甜點、