房市／信義房屋攜手特公盟　邀親子逗陣上街玩

信義房屋攜手臺灣還我特色公園行動聯盟，共同策畫2024「囡仔逗陣上街玩」街道自造遊戲，讓親子在社區鄰里，就能激盪自造遊戲的樂趣，昨（23）日由信義房屋執行協理劉育榮、特公盟副理事長曾威舜、臺北市政府工務局公園路燈工程管理處副處長吳健羣、昌隆里里長王志剛以及立法委員張雅琳共同進行啟動儀式，宣布活動正式起跑。全年度將有10場於台北、高雄兩地舉行。首場遊戲於大安區昌隆里熱鬧登場，各種別出心裁的特色遊戲吸引百名親子參與，歡笑聲不斷。
家庭消費中心／綜合報導
信義房屋執行協理劉育榮表示，信義房屋秉持企業在地關懷的初衷，一直以來皆主動觀察社區需求並提供服務，以社區好鄰居的身分和民眾一同打造良善且美好的居住環境，與特公盟希望透過推動街道自造遊戲，融合社區居民，讓孩子發揮創意、放心上街玩，同時也強化鄰里之間感情的想法不謀而合，因此促成雙方共同推動「囡仔逗陣上街玩」街道自造遊戲，讓街道充滿親子的笑聲與快樂回憶。
遊戲會場聚集百名親子一同體驗各式遊戲，包括用粉筆在大安區街道上為地板著色，發揮創意畫出各式圖案；亦有小朋友透過小工具製作出大小泡泡在鄰里中紛飛；喜歡動態的小朋友也開心的挑戰輪胎遊戲與走繩遊戲，或隨著工作人員的帶領下在平時唾手可得的紙箱製作成的城堡裡穿梭。活動現場大人小孩玩的不亦樂乎，歡笑聲不斷，更有家長直呼彷彿回到童年時光。信義房屋同仁於現場亦化身孩子王，陪伴參加的親子發揮無限創意、盡情享受街道遊戲的樂趣。
信義房屋常年響應聯合國永續發展目標SDGs，關心各利害關係人的權益，並且長期致力關注地方事務、照顧利害關係人，希望由內而外用良善凝結社區。以「先義後利」的精神，對內鼓勵同仁發起與社區共好的行動，成為社區的好朋友、好鄰居，促成正向善的循環，和大眾一起共創永續好生活。