必勝客烏龜「草仔粿披薩」爆賣！一早要做10幾隻 實品開箱口感曝
必勝客烏龜造型「草仔粿披薩」今（24）日正式開賣，《NOWnews今日新聞》早早預訂「芝心雙粿草仔龜披薩」仍等候一會兒，發現烏龜披薩爆賣、有店家一早就要做10幾隻。實品開箱烏龜本尊有著皺皺綠皮、張開大嘴咬住薯金幣，老實說長相有點「微驚悚」，準備開動分食還會有殘忍的感覺；試吃後發現，萬丹紅豆餡真實口感紮實不甜膩；而撲滿香菜的龜殼，在Q軟艾草粿皮下看得到滿滿菜脯米，鹹香滋味還願度頗高。
記者蕭涵云/綜合報導
台灣必勝客再度掀起話題的「芝心雙粿草仔龜披薩」，延續創新台灣在地化食材，選用清明節習俗祭祖拜拜的「草仔粿」，紅豆餡、鹹香菜脯米兩大經典作為披薩口味，搭配「卡哇邦嘎」烏龜造型，消息不小心走漏在網路爆紅好幾天，果然又成功吸引民眾好奇，今總算正式見客，即使早早預訂烏龜披薩，仍等候了一會兒，可見烏龜披薩爆賣，根據了解，有店家一早就接到不少訂單，因為同時要做10幾隻，只能安排陸續出貨。
《NOWnews今日新聞》記者為大家開箱試吃「芝心雙粿草仔龜披薩」實品，老實說烏龜披薩的長相有點「微驚悚」，本龜有著皺皺的綠色艾草粿皮、還混合滿滿香菜，而且表情好像有點猙獰地、張開大嘴咬住薯金幣，讓人在準備開動分食時，實在會有點殘忍的感覺。
記者實際試吃「芝心雙粿草仔龜披薩」後發現，其實烏龜手腳部分的萬丹紅豆餡紮實不甜膩，吃起來很像「紅豆麻糬麵包」的感覺，算是Q韌有咬勁，只是餡料塞得相當飽滿、吃多會覺得有一點口渴。
而撲滿香菜的綠綠龜殼，一切開就看得到Q軟艾草粿皮下有滿滿菜脯米，也由於記者敢吃香菜，披薩龜身品嚐起來沒什麼不妥，還吃得到一點點淡淡的胡椒香，覺得「草仔粿」鹹香的滋味還願度頗高。台灣必勝客「芝心雙粿草仔龜披薩」，爆紅烏龜即日起限時限量正式開賣，單點優惠價399元（原價780元），期待各位勇者飼主們一起分享感想。
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