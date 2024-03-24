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全聯「1蔬菜」一堆人突瘋搶！真相超意外　店員愣：難怪銷量暴增

▲全聯營業時間長加上拓點多，各種生鮮蔬果都有販售，成為許多婆媽買菜的首選之處。（圖/記者鍾怡婷攝）
▲全聯營業時間長加上拓點多，各種生鮮蔬果都有販售，成為許多婆媽買菜的首選之處。（圖/記者鍾怡婷攝）

記者張嘉哲/綜合報導

全聯福利中心因為營業時間長、拓點多，加上從生鮮蔬果、日常用品應有盡有，成為不少上班族以及婆媽購物的首選之處。然而，近日就有全聯店員發現，店內的「蘑菇」突然賣得非常好，許多年輕人都跑來買了蘑菇，讓人非常不解，結果真實原因公開之後，也讓店員感到超意外：「難怪突然一堆人買，還想說蘑菇怎麼銷量變那麼好！」在社群引起討論。

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近日有全聯店員在社群平台上貼文指出「最近在結帳的時候，發現一個奇怪的現象，有很多年輕人跑來買蘑菇，是最近有什麼流行的吃法還是料理嗎？這禮拜就看到很多感覺不太會煮菜的年輕人都來買蘑菇，有沒有人可以解答一下？」

▲有全聯店員發現，最近店內的蘑菇銷量突然增加不少，而且有許多年輕人跑來購買，其原因讓人超意外。（圖/Tik Tok）
▲有全聯店員發現，最近店內的蘑菇銷量突然增加不少，而且有許多年輕人跑來購買，其原因讓人超意外。（圖/Tik Tok）
貼文曝光後，該店員有親友出面表示「因為蘑菇濃湯最近爆紅了沒錯！」、「你去聽蘑菇濃湯你就知道了，超洗腦的」、「笑死，因為蘑菇蘑菇，躲在超市的角落，年輕人都跑去買了，拿來拍影片」、「去聽蘑菇蘑菇你就知道為什麼了」原來，是最近有一首兒童神曲「蘑菇濃湯」超洗腦在社群平台爆紅，歌詞的情境就是要到超市購買蘑菇，因而讓許多年輕人跟風拍片，意外讓全聯蘑菇銷量暴增。

@dachengbistro蘑菇蘑菇🎵 #蘑菇 #濃湯 最近被洗腦到不行😂😂 詳細作法下次出教學💪 #tiktok美食製作人

♬ 原聲 - 江大成 大成小館 - 江大成 大成小館
兒童神曲「蘑菇濃湯」爆紅！歌詞可愛到不行

事實上，這首「蘑菇濃湯」是由「小啼大作兒童音樂」去年12月底所發佈的歌曲，因為歌詞可愛又洗腦，甚至在發出之後，還被YouTube官方設為「兒童專屬影片」，讓「小啼大作兒童音樂」也非常的高興，不過因為被選為「兒童專屬影片」後，該支影片即會被停止留言功能，大家先前留言互動都會一起消失，有點小可惜。

仔細看這首「蘑菇濃湯的歌詞」真的非常有趣，第一大段就寫著「蘑菇蘑菇，躲在市場的角落，蘑菇蘑菇，讓我把你帶回家，蘑菇蘑菇，放進我的牛奶鍋，做成一碗湯」，不少影音創作者把每一句歌詞都拆開先到全聯拍攝購買蘑菇畫面，帶回家烹煮蘑菇濃湯。影片也讓全聯員工表示：「竟然是因為一首歌讓一堆人來買蘑菇，真的是神曲了」。

蘑菇濃湯簡單好上手！在家也能輕鬆自己做

而這道蘑菇濃湯的製作方法其實非常簡單，只要冷鍋冷油先炒蒜頭，接著把蘑菇切片丟進去一起炒，熟了之後先撈起備用；接著鍋中放入一塊奶油，然後加入20克麵粉攪拌均勻，最後倒入牛奶，再倒入炒好的蘑菇，全程小火烹煮，加入一點調味之後，過沒多少就有熱呼呼的「蘑菇濃湯」啦！想要喝蘑菇濃湯在家也能輕鬆自己做。


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