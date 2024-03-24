全聯「1蔬菜」一堆人突瘋搶！真相超意外　店員愣：難怪銷量暴增

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文曝光後，該店員有親友出面表示「因為蘑菇濃湯最近爆紅了沒錯！」、「你去聽蘑菇濃湯你就知道了，超洗腦的」、「笑死，因為蘑菇蘑菇，躲在超市的角落，年輕人都跑去買了，拿來拍影片」、「去聽蘑菇蘑菇你就知道為什麼了」原來，是最近有一首兒童神曲「蘑菇濃湯」超洗腦在社群平台爆紅，歌詞的情境就是要到超市購買蘑菇，因而讓許多年輕人跟風拍片，意外讓全聯蘑菇銷量暴增。
兒童神曲「蘑菇濃湯」爆紅！歌詞可愛到不行
@dachengbistro蘑菇蘑菇🎵 #蘑菇 #濃湯 最近被洗腦到不行😂😂 詳細作法下次出教學💪 #tiktok美食製作人
♬ 原聲 - 江大成 大成小館 - 江大成 大成小館
事實上，這首「蘑菇濃湯」是由「小啼大作兒童音樂」去年12月底所發佈的歌曲，因為歌詞可愛又洗腦，甚至在發出之後，還被YouTube官方設為「兒童專屬影片」，讓「小啼大作兒童音樂」也非常的高興，不過因為被選為「兒童專屬影片」後，該支影片即會被停止留言功能，大家先前留言互動都會一起消失，有點小可惜。
仔細看這首「蘑菇濃湯的歌詞」真的非常有趣，第一大段就寫著「蘑菇蘑菇，躲在市場的角落，蘑菇蘑菇，讓我把你帶回家，蘑菇蘑菇，放進我的牛奶鍋，做成一碗湯」，不少影音創作者把每一句歌詞都拆開先到全聯拍攝購買蘑菇畫面，帶回家烹煮蘑菇濃湯。影片也讓全聯員工表示：「竟然是因為一首歌讓一堆人來買蘑菇，真的是神曲了」。
蘑菇濃湯簡單好上手！在家也能輕鬆自己做
而這道蘑菇濃湯的製作方法其實非常簡單，只要冷鍋冷油先炒蒜頭，接著把蘑菇切片丟進去一起炒，熟了之後先撈起備用；接著鍋中放入一塊奶油，然後加入20克麵粉攪拌均勻，最後倒入牛奶，再倒入炒好的蘑菇，全程小火烹煮，加入一點調味之後，過沒多少就有熱呼呼的「蘑菇濃湯」啦！想要喝蘑菇濃湯在家也能輕鬆自己做。
@fei.life在家也可以自己做磨菇濃湯！！！濃郁可口～簡單又好喝#徽徽 #徽徽愛煮奔 #一起學做菜 #家庭主婦 #菜市場 #一家三口的晚餐 #蘑菇濃湯 #蘑菇
♬ 原聲 - 徽徽愛煮奔 - 徽徽愛煮奔