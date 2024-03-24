蔡沐妍護女火大開嗆小S！製作人B2揭過程：節目內容不會有問題
藝人蔡沐妍（Lydia）因參與節目《女人我最大》成為固定班底而走紅，廣受網友喜愛。怎料，今（24）日一早突然在臉書發文表示，日前帶著女兒錄製節目《小姐不熙娣》表演大提琴，卻被主持人小S（徐熙娣）質問：「這是可以表演的嗎？很有勇氣」而感到不滿，引發網友怒火，紛紛批評該節目。對此，節目製作人B2（陳彥銘）強調，有確保在錄影過程中是按照主題進行詢問家長，並對小朋友的才藝表現給予鼓勵，不排除再次邀請蔡沐妍上節目。
記者詹鎰睿／綜合報導
被問到蔡沐妍不滿主持人小S一事，B2回應：「我們在過程中都很在乎小朋友的表現跟狀態 ，也都是按照主題在詢問家長，有關於學才藝這件事情的情況，所以我們都是給予小朋友鼓勵的。」
B2透露，稍早有透過經紀人去詢問蔡沐妍的狀況，「 她（蔡沐妍）說她只是對於孩子的心情抒發，很抱歉引起其他的聯想。」B2接著說，後續也有再次去詢問節目當時情況，「我們有確保在錄影過程中，其實都是以鼓勵的出發點去表現小朋友才藝的事情，只是按照主題去詢問來賓，為什麼會讓小朋友想學才藝的主題。」
《NOWnews今日新聞》記者追問「那未來還會邀請蔡沐妍上節目嗎？」、「所以目前雙方都解開誤會了嗎？」B2則回應：「我們一向都非常歡迎大家來上我們節目！」至於誤會部分，他說目前對方的狀況都是透過經紀人得知，並示意記者可以去詢問蔡沐妍的狀況，直呼：「我們這邊是覺得內容上不會有問題，錄完影都還很開心在合照。」
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