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獨家／蔡沐妍再發聲「沒有誤會」！吐開戰小S心聲：不適合上節目

▲蔡沐妍澄清與節目《小姐不熙娣》沒有誤會，親自解釋為了保護女兒才會開戰小S，自認未來不適合上節目。（圖／蔡沐妍FB）
▲蔡沐妍澄清與節目《小姐不熙娣》沒有誤會，親自解釋為了保護女兒才會開戰小S，自認未來不適合上節目。（圖／蔡沐妍FB）

記者詹鎰睿／綜合報導

藝人蔡沐妍因日前帶著女兒上節目《小姐不熙娣》表演大提琴，卻遭到主持人小S開酸：「這是可以表演的嗎？很有勇氣」等言語，讓護女心切的她感到不滿。今（24）日一早火大反擊，「當下若我翻臉不順著自我調侃，恐怕也錄得尷尬錄不下去。」並說明以後不會再上節目，引發討論。對此，《NOWnews今日新聞》詢問蔡沐妍本人，與節目單位是否已解開誤會？她則回應：「本來就沒有誤會啊！」強調女兒畢竟不是公眾人物，認為自己應該要更保護她，未來也不適合上節目。

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▲小S過去跟老公許雅鈞非常恩愛，現在眼神對視反而尷尬。（圖／翻攝小姐不熙娣YT）
▲小S因一句「這是可以表演的嗎？很有勇氣」，惹火蔡沐妍在臉書開戰。（圖／翻攝小姐不熙娣YT）
還原事件經過，蔡沐妍日前帶著女兒上《小姐不熙娣》表演大提琴，但在過程中女兒卻面無表情，有些音調些微失準，讓小S尷尬地表示：「我是不懂啦，但是她的音還有那個有一些聽起來是…是正常的嗎？」蔡沐妍也回答：「在家也差不多就是這樣，OK啦。」小S又再補槍：「這是可以表演的嗎？很有勇氣，但是畢竟還是有很多人在看電視，或是看網路，他們可能會一頭霧水想說這表演是什麼意思？」

節目播出後，許多粉絲感到不滿，紛紛留言私訊蔡沐妍，而蔡沐妍在臉書發文坦言，在節目錄影當下確實對小S的言論感到生氣，替女兒覺得委屈，「當下若我翻臉不順著自我調侃，恐怕也錄得尷尬錄不下去。」並說明未來不會在上節目。

▲蔡沐妍心疼愛女上小S節目表演才藝被批評。（圖／翻攝蔡沐妍臉書）
▲蔡沐妍心疼愛女上小S節目表演才藝被批評。（圖／翻攝蔡沐妍臉書）
為此，節目製作人B2先前向《NOWnews今日新聞》回應，有透過經紀人去了解蔡沐妍的狀況，「 她（蔡沐妍）說她只是對於孩子的心情抒發，很抱歉引起其他的聯想。」也不排斥再度邀請對方上節目。

被問及是否已解開誤會？B2則表示，目前他都是透過經紀人得知蔡沐妍的狀況，直呼：「我們這邊是覺得內容上不會有問題，錄完影都還很開心在合照。」

為此，《NOWnews今日新聞》記者傳訊關心蔡沐妍本人，並詢問「和節目方解開誤會了嗎？」、「未來還會想再上節目嗎？」蔡沐妍則回應，「原本就沒有誤會呀！我只是認為女兒太小，我應該要更保護她，畢竟她不是公眾人物，未來不適合上節目。」

蔡沐妍也澄清，她並沒有針對任何的節目，「我自己現在本來就沒有什麼在上節目了，以家庭為重。謝謝大家關心，也希望不要再有更多的話題了。」

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▲資深製作人B2哥。▲（圖／記者吳翊緁攝影）
▲B2哥表示，有透過經紀人關心蔡沐妍的狀況，強調節目內容不會有問題。（圖／記者吳翊緁攝影）

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