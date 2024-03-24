50歲「心靈歌姬」賣力表演！ELF有禮給面子 揮SJ應援棒幫打Call
音樂祭「高雄櫻花季」今（24）日迎來第3場，日本50歲「心靈歌姬」歌手夏川里美下午5點半登場，表演「沖繩炫舞」成功收服台下觀眾，連Super Junior子團SJ-D&E東海、銀赫的粉絲都熱情幫打Call（網絡流行語，演唱會的應援文化），場面相當溫馨。
記者陳雅蘭／高雄報導
夏川里美來台數10次，卻是第一次造訪高雄，所以此趟做足功課，吃了米糕、喝到四神湯，一餐就花掉3000多元。除了吃美食當觀光客，夏川里美昨（23）日也抽空到「高雄櫻花季」看演出，臨時起意想把弦樂器三味線加入表演，所以找了「海風樂團」曾健裕Kenyu加入。
夏川里美場上帶來《島唄》、《安里屋小調》、《淚光閃閃》等歌，還應景翻唱森山直太朗的《櫻花》，該曲也是張善為2004年翻唱的中文版《真夏的櫻花》，是台灣著名的「畢業神曲」之一。
除了自身作品，夏川里美加碼表演《花》，該首曾被周華健翻唱成《花心》，她更唱出中文歌詞，「春去春會來，花謝花會再開，只要你願意，只要你願意，讓夢划向你心海」展現十足誠意，獲得滿堂彩。
夏川里美用中文表示：「謝謝大家！大家好，我是夏川里美，請多多指教。大家開心嗎？謝謝！尖叫聲！」她還帶來沖繩知名舞蹈，帶動全場擺出「關、開」和「上、下」的手勢，台下E.L.F.也配合舞動；唱上癮的夏川里美詢問：「我可以再唱一首歌好嗎？」得到同意後，她開心跳躍喊「謝謝謝謝」，最後脫稿演出「二安」，送給全場《島人之寶》表演。
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