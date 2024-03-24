林俊易瑞士賽2:1逆轉周天成奪冠！連勝世界冠軍、前球王驚奇登頂
台灣「左手重砲」林俊易今（24）日在超級300系列瑞士羽球公開賽，以7:21、22:20、23:21逆轉擊敗台灣一哥周天成，勇奪個人本季首冠。這一站賽事走來，林俊易的籤表其實不好打，連續擊敗世錦賽男單冠軍得主駱建佑和前印度球王Srikanth Kidambi，最終再戰勝台灣男單第一人周天成，奪冠毫無僥倖。
記者黃建霖/綜合報導
世界排名15的周天成今年在歐洲賽區的表現並不好，不過在瑞士站有止跌回升的跡象，連續擊敗法國Christo Popov、韓國全奕陳、印度Priyanshu Rajawat和丹麥Rasmus Gemke等好手，晉級決賽。
而世界排名22的林俊易，也沒有讓學長專美於前，一路擊敗前新加坡世界冠軍駱建佑、Magnus Johannesen，4強再擊敗印度前球王Srikanth Kidambi，這一趟決賽之旅走得含金量十足。
今天男單決賽的「台灣內戰」，周天成首局氣勢上壓制，打出11:4的攻勢後鎖定優勢，以21:7先下一城。次局周天成乘勝追擊，一度取得4個賽末點，不過沒想到他都未能拿下，反而連丟6分，以20:22讓出。
林俊易逃過一劫後，也慢慢打出信心，在決勝局率先取得冠軍點，雖然周天成抗壓化解一個，但林俊易最終還是在21:21的情況下連下2分，帶走冠軍。這也是自1999年陳鋒奪冠之後，25年後又有台灣球員贏得瑞士公開賽男單冠軍。
而女雙冠軍戰方面，台灣組合許雅晴／林琬清面對印尼組合Lanny Tria Mayasari／Ribka Sugiarto，激戰3局後以21:13、16:21、8:21遺憾遭到逆轉，但也已經寫下兩人合拍以來的最佳成績。
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