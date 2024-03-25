麥當勞薯餅、地瓜條「買一送一」最新5大優惠券！漢堡免費送薯條

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麥當勞APP本週最新隱藏優惠券來了！即日起至3月31日，單點薯餅、金黃地瓜條可享「買一送一」優惠，而且早餐時段單點火腿蛋堡「免費送薯餅」、單點雙層四盎司牛肉堡也「免費送中薯條」，提醒大家，不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳。
同樣即日起至3月31日，還有單點中杯指定飲料「買一送一」，飲料可選可口可樂、Zero、雪碧、檸檬風味紅茶，提醒大家，飲料優惠券不適用得來速、歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳。
📌麥當勞2024龍年開春優惠券倒數2天！
麥當勞超划算「買一送一」回饋倒數2天至3月26日，大薯、6塊麥克雞塊、OREO冰炫風都有「加1元多一件」，8款飲料「買一送一」，超爽大餐四件組101元起；網路訂餐歡樂送也有好康，輸入優惠碼「1FOR1」，大薯、6塊麥克雞塊、金黃地瓜條、OREO冰炫風，或是經典美式咖啡(冰/熱)都有「加一元多一件」（6選1）優惠。
📌漢堡王安格斯牛肉堡「買一送一」
漢堡王3月27日將一日快閃「春季肉控狂歡日」，當日上午10:30至各店打烊前30分鐘（不適用於兒童樂園、科技店、機場及新開幕竹東店），安格斯系列漢堡任選「買一送一」只要145元，包括勁濃安格斯牛肉堡、安格斯厚切牛肉堡及花生安格斯牛肉堡，都能自由搭配、不限同品項，且臨櫃購買或官網預訂都有優惠，官網還能於提前一天3月26日即開放預訂。