兒盟買不動產缺內控！董事未利益迴避　教育部查核揭4大會務過失

我是廣告 請繼續往下閱讀
衛福部與教育部因此於3月22日赴兒福聯盟進行查核，而衛福部昨（25）日提出出養必要性評估嚴謹度不足、出養前安置無品質檢核機制、出養媒合過程未納外部意見、出養家庭的服務與支持消極、社工人員缺乏足夠教育訓練、督導機制不一難以發揮功能等6大收出養業務缺失。
針對兒福聯盟財務及會務方面，教育部指出，經查核計有4項缺失如下：
一、內部控制層面：108年訂定內部控制制度，惟無專任或兼任稽核人員執行內部稽核書面紀錄，且控制作業未涵蓋所有行政面向。購置不動產需求與選址等事前評估作業，亦欠缺內部控制與書面文件。
二、董事會層面：董事為無給職，均未支領車馬費。惟查董事會議討論與其他非營利團體合作辦理兒童福利相關業務時，部分董事有應迴避而未迴避情事。
三、監察人層面：查財團法人法及兒福聯盟捐助章程規定得設置監察人，非強制規定。次查兒福聯盟前數屆均有選聘監察人，惟自110年後未選聘監察人，致未能發揮內部監督之機制及功能。
四、人事制度層面：薪資依員工薪資表發薪。組織架構上，於董事會下實際置執行長及策略長兩個職位，惟其權責與職能分工，未見於任何書面規章。
此外，教育部終身教育司專門委員紀咸仰對《NOWnews今日新聞》表示，教育部跟衛福部都會發文給兒福聯盟，也都有要求2週內提交檢討報告，但這份報告是一式兩份，或是分別針對衛福部及教育部要求的檢討內容提交報告，由兒福聯盟自行決定。
另針對第二點所提、董事「有應迴避而未迴避情事」方面，紀咸仰說，兒福聯盟部分董事有應迴避而未迴避情事，經確認「不只一位董事」有此類行為，在兩個都是非營利民間團體、業務宗旨都相近情況下，合作舉辦兒童福利相關業務。
更多「惡保母虐嬰致死」相關新聞。