水原一平學歷造假！根本沒當過紅襪隊翻譯 前球星岡島秀樹澄清
水原一平學歷造假！前紅襪隊日籍投手岡島秀樹今（25）日在IG特別說明，他跟大谷翔平前翻譯水原一平的關係，岡島強調，水原一平曾經是他2012年被邀清參加洋基春訓時的臨時翻譯，但是岡島的體檢沒過，因此兩人都沒有留下來，2013年水原一平前往火腿隊就職，岡島也跟他毫無關係，不過水原一平日前被爆出賭博案件，並且還疑似從大谷翔平手中竊取大量資金，已經觸犯翻譯的「天條」，加上他日前被爆出學歷造假，令人更懷疑水原一平的生平。
記者吳政紘/綜合報導
岡島秀樹是自2007年跟松坂大輔一起效力於紅襪隊，不但有世界大賽冠軍戒指，而且還在當時因為「不看本壘」的投球方式，受到矚目，岡島在紅襪待到2011年，之後就被釋出。
不過2012年他還在找工作，洋基隊一度邀請他參加春訓，當時跟水原一平才見面，算是臨時當翻譯，但2011年時，紅襪隊幫岡島找的翻譯另有其人。
水原一平出生於日本，20世紀90年代初移居美國。根據報導水原曾就讀於加州大學河濱分校，但該大學的發言人表示，並沒有這位日籍翻譯在此就讀的紀錄。因此他的學歷可能是造假，如今水原一平到底是何許人也？也沒有人知道他的下落，而他竟可以騙過火腿、天使甚至於道奇隊的控管，也可說是一代「千王」。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁