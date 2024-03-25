858萬房附「狼居霸、U英迪」！一票人見超神翻譯笑噴：房仲超猛
買房除了要看地點、價格等條件，附帶設施也是許多買家關注的一環。近日就有網友貼出賣房廣告單，只見上頭寫858萬的房產有提供「狼居霸」、「U英迪」等設施，全新名詞讓網友們困惑不已，有神人出面解答，原來「狼居霸」代表酒吧、吧檯，「U英迪」則是游泳池的意思。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友日前在臉書社團「路上觀察學院」中PO出照片，只見畫面為電線桿上的賣房廣告單，整張紙僅以粗體黑字寫下「回家就像度假，狼居霸、U英迪、親子休閒設施，售858萬」，並附上連絡電話。中英夾雜的文法讓原PO一頭霧水地表示「U英迪我是可以理解，但『狼居霸』是什麼東西？」
照片曝光後，引起網友們熱烈討論，有神人翻譯出解答，原來「狼居霸」的意思就是「Lounge Bar」，意指酒吧、吧檯的裝潢設施；「U英迪」則是游泳池的台語發音。眾人看到答案恍然大悟，紛紛笑噴直呼「融合英文國語台語的最高境界」、「未來要學的新台灣語」、「這兩個很明顯的看出誰英文不好，誰台語不好」、「成功引起討論！這業務猛啊」。
此外，不少人對於家中設有Lounge Bar的裝潢直搖頭，出面勸世「曾住過有狼居霸的過來人跟大家分享…那是多餘沒意義的」，只要1至2個月沒清理擦拭，架子就會開始生鏽，不鏽鋼檯面也會變成霧面，杯子、吧台更是積了滿滿灰塵，「倒杯酒拿著躺在沙發上，看電視喝還比較爽」。