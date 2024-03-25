冷氣太久沒開出風冷不了！專家揪背後真兇　見「內部結冰」要注意

冷氣開啟風都不冷！師傅揪背後真兇
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要清潔冷氣
「出風口有冷度，但風很小」，這樣的狀況是冷氣過濾網被灰塵和污垢堵塞了。這會阻礙空氣的流通，讓冷氣效果變差，幫它清潔後就可以恢復出風量。
要維修冷氣
「出風口的風量大，但沒有冷度」，這種情況就需要請專業維修人員進一步查看，是否有漏冷媒或是其他需要維修的問題，但冷媒在正常情況下是不會漏的，因為它在冷氣系統中是循環使用的。
冷氣清潔成常態！養成習慣省電加分
過去《NOWnews今日新聞》曾報導，冷氣清洗達人張師傅指出，洗冷氣頻率取決於環境和使用習慣，若家中有養寵物，且開冷氣的頻率、使用時間長，可能1年、甚至半年就要做一次清洗，因為如果灰塵過多會使冷氣效能變差，室外的壓縮機感測到溫度不夠低，就會不斷運作，長期累積電費可能會比正常情況「高上2至3倍」。
此外台電也曾公布數據支持，若民眾養成定期洗濾網的習慣，冷氣可以每年省下10%用電，除濕機則年省約8%用電；空氣清淨機也有年省約5%用電的成效。
冷氣拆開「內部結冰了」！專家曝成因
過去還有另一起案例，新店沈先生下班回到家後，打開冷氣發現吹出的風卻一點都不涼，還發出頗大的異音，讓他嚇得關閉冷氣進行檢查，結果摘下濾網後，竟看見「室內機的冷排已經長滿了冰霜」。
針對這種情況，怡和家電強老闆則表示，這是冷氣鋁鰭片結霜，一般產生的原因有兩種，第一是濾網太髒，長期累積下來導致室內機裡面的鋁鰭片結冰，第二種情況則就有可能是冷媒出現滲漏，造成這個冷媒不足的情況。
強老闆也指出兩種情況的初步判斷方法，若冷氣濾網很乾淨卻結冰，則建議請專業的冷氣師傅，直接去掛壓力表，去做一個測試，進一步去判斷它是不是機器有故障的情況發生，以及是否需維修。若濾網很髒，則是直接做清洗，並關機等待機器內部結霜融化。