冷氣保養只會洗濾網？師傅公開「正確做法」：電費差2倍以上
夏季高溫讓人受不了，加上又悶又熱的梅雨季，許多人已經開吹冷氣。不過一年只會在特定時期啟動的冷氣，若缺乏妥善清洗和保養，不只效能變差，還可能導致電費暴漲！冷氣清洗達人張師傅表示，冷氣耗電元兇是「壓縮機」運轉，若缺乏清洗，壓縮機會不斷運作，直到溫度符合使用者需求，一般人在家中除了要頻繁清洗濾網外，也要依使用環境和頻率，適時請專業人員做大規模保養。
記者張志浩/綜合報導
張師傅說明，冷氣中積累過多灰塵會使效能變差，進而讓室外的壓縮機感測到溫度不夠低，因此持續發力運作，長期下來電費可能會比正常情況高上2至3倍；不過一般民眾由於缺乏專業的工具和機器，因此平時只能清洗濾網，「當然洗濾網有一定的功效，但冷氣真正要清洗的是『風股』，如果只拿牙刷去刷，清洗效果不好，還會讓家中飄滿灰塵。」
冷氣多久需要深入清潔？張師傅指出，取決於環境和使用習慣，若家中有養寵物，且開冷氣的頻率、使用時間長，可能1年、甚至半年就要做一次清洗，其它情況下，最直覺的反應就是冷氣不涼、或發出霉味就代表需要清洗，不同品牌會有所差異；張師傅強調，不只室內機需要清潔，若室外的壓縮機長久未清洗，也可能導致機器過熱甚至爆炸，後果得不償失。
至於冷氣出現霉味的情況，張師傅解釋，冷氣機內部環境潮濕，霉菌和真菌本就會迅速滋生，冷凝器和濾網等部位若未適當清潔和維護，就會成為它們繁殖的溫床，解決方式上，除了定期清潔和保養冷氣機外，也可以在「關機前15分鐘」開啟「送風功能」，幫助排除濕氣和可能存在的微生物，減少霉味產生。