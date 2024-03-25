快樂學習「識詐」　少年警刑事鴿一起守護民眾荷包

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為了展現「打擊詐騙、守護治安」的決心，行政院訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，其中為預防青少年遭詐騙集團利用、對五花八門的詐騙手法、話術缺乏認知，高雄市政府警察局在「識詐」也就是宣導教育方面格外用心，少年隊隊長陳仁正特別利用受訪時機宣講相關知識及案例分享。
根據統計，目前各類詐騙類型中以「投資詐騙」每每蟬聯被詐排行榜第1名，而投資詐欺的手法、詐術包含網路(FB、IG等)上標榜「保證獲利」、「穩賺不賠」的投資訊息、加入投資體驗LINE群組，由自稱「老師、分析師」的人教學投注、下載廣告推薦APP投資軟體…等方式。
同時，大多以小額投資、溫水煮青蛙的方式開始，等微獲利後再輔以名人推薦、眾口鑠金讓人失去戒心進而荷包大失血，「看得到、拿不到」就是這類投資詐騙最後的下場。
詐騙集團除了誘騙少年投資，更常利用後台控制讓青少年欠下大筆債務，再以未成年刑責較輕、有事集團解決不用賠償等話術，吸收不敢告訴爸媽、急於籌錢還債的少年販賣金融帳戶成為人頭，更甚成為集團集團車手、取簿手。
陳仁正也強調，少年警察隊著重校園識詐宣導，將主動聯繫高市各級學校辦理入校入班宣講，以第一線實務查緝案例讓學生們有所警惕預防被害發生，另外，更以青少年習慣的閱聽方式拍攝有趣、容易記憶的短影片，有效且快速的傳播防制犯罪思維，提醒青少年朋友，勿輕易相信高報酬、低風險的詐欺術語，不管詐騙手法如何變化，謹記反詐騙7字珍言「一聽、二掛、三查證」。