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1、2月發票開獎了！「99%中獎祕訣」曝光　2時段消費中獎率最高

▲統一發票113年1-2月期今日開獎，數位發展部唐鳳曾曝光發票中獎率99%的方法，就是手上至少要握有675張發票。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲統一發票113年1-2月期今日開獎，數位發展部唐鳳曾曝光發票中獎率99%的方法，就是手上至少要握有675張發票。（示意圖／記者張嘉哲攝）

記者賴禹妡／綜合報導

統一發票113年1-2月期今（25）日開獎，許多人期待手邊發票能對中獎號，甚至只要幾百元小確幸獎金即可，但結果總是幾家歡樂幾家愁。事實上，數位發展部唐鳳曾曝光發票中獎率99%的方法，就是手上至少要握有675張發票；此外也有發票平台以數據分析，發票中獎率最高的時段竟落在「晚間11時到12時」以及「凌晨1時到2時」之間。 

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如何將發票中獎率提升至99％ 
過去一名網友曾抱怨發票怎麼對都中不了，甚至直接標記唐鳳，希望能得知增加電子發票中獎機率的方法。而唐鳳也親自以圖表回應，他透過公式解釋，每張發票中獎率固定為（p≈0.0068），每期中獎率則隨發票數量（n）增加，當n=158時，至少一張發票中獎的機率為1-(1-p)ⁿ≈66%。 

唐鳳也親自計算，若想將發票中獎率提升至99%，至少需要675張發票。但他同時提醒民眾，按照財政賦稅署的警語，「以不合常規交易或付款方式，無正當理由取得大量小額中獎統一發票，不予給獎」。 

▲關於如何提高發票中獎率，唐鳳本人親自回覆，並以圖表方式回應，若想達到99%中獎率，就需要先握有675張發票。（圖／翻攝自Threads）
▲關於如何提高發票中獎率，唐鳳本人親自回覆，並以圖表方式回應，若想達到99%中獎率，就需要先握有675張發票。（圖／翻攝自Threads）
「2時段」發票中獎率最高 
專門提供各種發票服務的APP「INVOS 發票存摺」，曾針對2020年3-4月期4500萬張紙本與雲端發票分析，發現開出最多中獎發票的時段通常介於「中午12時到1時」以及「下午5時到晚上8時」之間，這也是大部分民眾消費的高峰期，由於發票開出的數量多，讓中獎的發票數同時提升。不過，發票中獎率最高的時段卻不是消費高峰期，而是「晚間11時到12時」以及「凌晨1時到2時」之間，比起其他時段，這兩個時段的發票平均中獎率更高。 

▲統一發票113年1-2月期開獎。（圖／記者賴禹妡攝）
▲「INVOS 發票存摺」分析，發票中獎率最高的時段卻不是消費高峰期，而是「晚間11時到12時」以及「凌晨1時到2時」之間。（圖／記者賴禹妡攝）
增加發票中獎率妙招 
若是希望能增加發票中獎率，最簡單的做法就是使用雲端發票，除了能對統一發票一般獎項，也能同時享有「雲端發票專屬獎」的對獎資格，包含100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組，及500元獎165萬組，等於一張發票可以對獎2次，建議一直等不到幸運中獎機會的民眾可以嘗試看看。 

▲財政部電子發票服務整合平台推出「載具歸戶」功能，只要設定綁定帳戶（歸戶）者，雲端發票會自動匯入中獎帳戶。（圖／記者徐銘穗攝）
▲若是希望能增加發票中獎率，最簡單的做法就是使用雲端發票，除了能對統一發票一般獎項，也能同時享有「雲端發票專屬獎」的對獎資格。（圖／記者徐銘穗攝）
統一發票113年1-2月期獎號 
📍特別獎：16620962 
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。    
📍特獎：50008017 
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。  
📍頭獎：73705743、90315047、10604429 
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。 

▲統一發票113年1-2月期今（25）日開獎號碼出爐，本期1000萬元特別獎中獎號為「16620962」。（圖／NOWnews社群製圖）
▲統一發票113年1-2月期開獎號碼出爐，本期1000萬元特別獎中獎號為「16620962」。（圖／NOWnews社群製圖）

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