1、2月發票開獎了！「99%中獎祕訣」曝光　2時段消費中獎率最高

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過去一名網友曾抱怨發票怎麼對都中不了，甚至直接標記唐鳳，希望能得知增加電子發票中獎機率的方法。而唐鳳也親自以圖表回應，他透過公式解釋，每張發票中獎率固定為（p≈0.0068），每期中獎率則隨發票數量（n）增加，當n=158時，至少一張發票中獎的機率為1-(1-p)ⁿ≈66%。
唐鳳也親自計算，若想將發票中獎率提升至99%，至少需要675張發票。但他同時提醒民眾，按照財政賦稅署的警語，「以不合常規交易或付款方式，無正當理由取得大量小額中獎統一發票，不予給獎」。
「2時段」發票中獎率最高
專門提供各種發票服務的APP「INVOS 發票存摺」，曾針對2020年3-4月期4500萬張紙本與雲端發票分析，發現開出最多中獎發票的時段通常介於「中午12時到1時」以及「下午5時到晚上8時」之間，這也是大部分民眾消費的高峰期，由於發票開出的數量多，讓中獎的發票數同時提升。不過，發票中獎率最高的時段卻不是消費高峰期，而是「晚間11時到12時」以及「凌晨1時到2時」之間，比起其他時段，這兩個時段的發票平均中獎率更高。
增加發票中獎率妙招
若是希望能增加發票中獎率，最簡單的做法就是使用雲端發票，除了能對統一發票一般獎項，也能同時享有「雲端發票專屬獎」的對獎資格，包含100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組，及500元獎165萬組，等於一張發票可以對獎2次，建議一直等不到幸運中獎機會的民眾可以嘗試看看。
統一發票113年1-2月期獎號
📍特別獎：16620962
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📍特獎：50008017
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📍頭獎：73705743、90315047、10604429
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。