大谷翔平親自說明涉賭事件！生氣怒喊：「水原一平全部都在說謊」
大谷翔平生氣了！洛杉磯道奇隊今（26）日召開記者會，由日籍二刀流好手大谷翔平，親自說明翻譯水原一平涉賭事件，大谷翔平不接受訪問，親上火線解釋自己「受騙」過程，大谷翔平不但口氣十分強硬，也認為自己是受害者，大谷翔平不接受提問，一一說明水原一平如何竊取他的資金，並直接指出這位過去被認為是「好友」的人，根本就在說謊，因此十分生氣。大谷說：「結論來說，他就是用了我的帳戶偷了我的錢，並跟大家說謊。」
記者吳政紘/綜合報導
水原一平在上週韓國首爾海外賽，跟道奇一起前往幫忙翻譯，但是第一天比賽結束，就爆發他過去利用運動博弈涉賭事件，水原一平表示自己有賭博成癮症，並且在球團發現後，就把他開除，大谷則是在透過其他人翻譯後，才知道此事，他之後到飯店跟水原一平一對一「對質」，並且說：「水原一平都在說謊。」
水原一平之前接受美國媒體《ESPN》採訪時，提到大谷翔平也知道他賭博的事情，並且願意幫他償還債務，而積欠賭金高達450萬美元（約1.4億）但大谷說：「我全部都不知道，水原一平都在說謊。」
大谷在記者會由翻譯Will Ireton幫忙，他說：「用震驚來形容也不是很正確，一開始知道到現在一週時間，我很難用言語表達我的感覺。」
大谷翔平說，「因為球季快開始了，所以我還是要請我的律師幫忙協助相關事件，並且接受調查，因為接近球季，我很開心有這樣的機會跟大家說明發生的一切。」
大谷翔平記者會重點整理：
1.大谷翔平並未涉賭
2.水原一平擅自從大谷翔平帳戶中竊取資金給莊家
3.到韓國開幕戰，大谷才知道水原一平有涉賭
4.大谷翔平並不知情水原一平有賭博成癮症
5.水原一平當初騙大谷翔平這是他跟朋友的借款。
由於此記者會並未開放提問，大谷翔平說明完就離開，而今天道奇隊將跟天使隊繼續進行熱身賽，大谷翔平依舊打二棒，先發出賽。
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