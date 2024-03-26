大谷翔平不滿透露資金被竊取！遭水原一平背叛　聲明全文一次看

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大谷翔平聲明稿全文：
首先感謝大家到場。我想談論這件事，我要感謝團隊中的每個人、我自己以及包括媒體在內的球迷在過去一周左右的耐心和理解。非常感謝大家
首先，我對我信任的人犯了錯誤感到悲傷和震驚，這就是我現在的感受。
請大家理解，因為調查還在進行中，所以我今天能說的有限。
今天我也在這裡先把細節總結一下，用簡單的方式傳達給大家。
首先，我先說明，我個人不會授權任何人或請任何幫忙進行體育賽事投注。我也從未用我的戶頭給任何莊家等賭博單位。
從幾天前我才知道他說的這一切都不是事實。
就結論而言，就是他從我的戶頭裡竊取資金。
首先，我上週去了韓國。我的經紀人接到媒體電話，說我可能與非法博弈公司有關聯。
水原一平先生沒有告訴我他會被要求做這樣的採訪，我也沒有收到任何這樣的消息。我是經紀人告知才知道有這樣的消息。
我知道問題是韓國開幕戰結束後的第一天
水原一平一開始提到這是友人的借款，但隔天我的經紀人聯絡他，他又改口說這是自己的借款。
他當時說「大谷幫我償還了這筆款項」，這全部都是謊言。
水原一平瞞著我跟媒體採訪，他跟經紀人說會跟我再溝通也是謊言，要跟球隊、還有我溝通，也都是說謊的行為
我第一次知道他有賭博的問題時，是在韓國比賽第一天賽後的休息室
賽後大家開會他全部用英文說，對我沒有進行翻譯，我完全無法理解，但好像感覺到有點不對勁
他對我說，回到飯店我們再好好討論
所以我也回飯店等待，水原一平先生當時說他有賭博成癮症的狀況我並不清楚
當然當時不知道他有借款的狀況，我當然不同意幫他償還借款，當然也不允許他要把錢送給莊家
回到飯店後，他才首度跟我坦承他有借款巨大資金，並且當時他也擅自從我的戶頭裡竊取資金，然後償還給莊家。
「我不認為用震驚可以正確來形容我的感受」
因為我還是感到很奇怪，所以我找來經紀人再度確認，結果才發現他對經紀人跟我都說謊
因此跟道奇隊、還有律師聯絡，他們也才驚覺他說謊
律師團表示會以竊盜、詐欺部分跟警察引渡他
從一開始到現在，我當然對於運動博弈、償還帳款等行為完全不知情
說實話很難說用震驚來形容我正確的感受
所以我很難用言語好好形容我這一週以來的感覺
我很難用言語來形容
但是球季已經要開始了，我也只好請律師幫忙，我也會全力協助警察調查。
雖然很難轉換心情，但是還是要朝著球季前進，很開心可以跟大家說明一切，今天不會進行提問，能說的話就也是這些。
並不會開放提問的狀況下，接下來也會繼續努力往前。
感謝大家。
大谷翔平跟翻譯一起念完全文後，就離開會場，並未接受記者提問，不過大谷平已經清楚表達自己立場，避免自己再被問到相關問題，並全心投入在球場上，等待調查結果。
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