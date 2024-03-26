大谷翔平難證明清白！水原一平涉賭恐是共犯　富比士點「一關鍵」

大谷翔平不滿透露資金被竊取！遭水原一平背叛　聲明全文一次看

▲大谷翔平親自解釋「受騙」過程！被偷錢後　曾跟水原一平對質怒吼。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平親自解釋「受騙」過程！被偷錢後　曾跟水原一平對質怒吼。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

水原一平都在說謊！洛杉磯道奇隊二刀流好手大谷翔平，經過一週時間沈澱後，今（26）日主動跟外界說明前翻譯水原一平涉賭事件，並表示自己也是「震驚」，還原自己受騙過程，大谷十分生氣，並且對於水原一平從他帳戶竊取大量資金的事件，表示「全力接受調查」，大谷也從未知道水原一平有涉賭，因此他說：「我簡直無法置信。」十分震驚好友竟然涉賭，還利用他匯款，全部都在說謊。

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大谷這場記者會並未開放提問，也不接受攝影，並因為還有比賽的關係，他念完聲明，知道自己可以發表的想法後，也就這樣離開會場。

▲大谷翔平跟翻譯皆解釋水原一平涉賭，並竊取他的資金，並且召開記者會。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平跟翻譯皆解釋水原一平涉賭，並竊取他的資金，並且召開記者會。（圖／美聯社／達志影像）
大谷翔平聲明稿全文：

首先感謝大家到場。我想談論這件事，我要感謝團隊中的每個人、我自己以及包括媒體在內的球迷在過去一周左右的耐心和理解。非常感謝大家

首先，我對我信任的人犯了錯誤感到悲傷和震驚，這就是我現在的感受。

請大家理解，因為調查還在進行中，所以我今天能說的有限。

今天我也在這裡先把細節總結一下，用簡單的方式傳達給大家。

首先，我先說明，我個人不會授權任何人或請任何幫忙進行體育賽事投注。我也從未用我的戶頭給任何莊家等賭博單位。

從幾天前我才知道他說的這一切都不是事實。

就結論而言，就是他從我的戶頭裡竊取資金。

首先，我上週去了韓國。我的經紀人接到媒體電話，說我可能與非法博弈公司有關聯。

水原一平先生沒有告訴我他會被要求做這樣的採訪，我也沒有收到任何這樣的消息。我是經紀人告知才知道有這樣的消息。

我知道問題是韓國開幕戰結束後的第一天

水原一平一開始提到這是友人的借款，但隔天我的經紀人聯絡他，他又改口說這是自己的借款。

他當時說「大谷幫我償還了這筆款項」，這全部都是謊言。

水原一平瞞著我跟媒體採訪，他跟經紀人說會跟我再溝通也是謊言，要跟球隊、還有我溝通，也都是說謊的行為

我第一次知道他有賭博的問題時，是在韓國比賽第一天賽後的休息室

賽後大家開會他全部用英文說，對我沒有進行翻譯，我完全無法理解，但好像感覺到有點不對勁

他對我說，回到飯店我們再好好討論

所以我也回飯店等待，水原一平先生當時說他有賭博成癮症的狀況我並不清楚

當然當時不知道他有借款的狀況，我當然不同意幫他償還借款，當然也不允許他要把錢送給莊家

回到飯店後，他才首度跟我坦承他有借款巨大資金，並且當時他也擅自從我的戶頭裡竊取資金，然後償還給莊家。

「我不認為用震驚可以正確來形容我的感受」

因為我還是感到很奇怪，所以我找來經紀人再度確認，結果才發現他對經紀人跟我都說謊

因此跟道奇隊、還有律師聯絡，他們也才驚覺他說謊

律師團表示會以竊盜、詐欺部分跟警察引渡他

從一開始到現在，我當然對於運動博弈、償還帳款等行為完全不知情

說實話很難說用震驚來形容我正確的感受

所以我很難用言語好好形容我這一週以來的感覺

我很難用言語來形容

但是球季已經要開始了，我也只好請律師幫忙，我也會全力協助警察調查。

雖然很難轉換心情，但是還是要朝著球季前進，很開心可以跟大家說明一切，今天不會進行提問，能說的話就也是這些。

並不會開放提問的狀況下，接下來也會繼續努力往前。

感謝大家。

大谷翔平跟翻譯一起念完全文後，就離開會場，並未接受記者提問，不過大谷平已經清楚表達自己立場，避免自己再被問到相關問題，並全心投入在球場上，等待調查結果。

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