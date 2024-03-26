大谷翔平難證明清白！水原一平涉賭恐是共犯　富比士點「一關鍵」

走出陰霾！大谷翔平記者會後馬上投入訓練　睽違7個多月首度練投

▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今(26)日親上火線說明前翻譯水原一平涉賭事件，表示自己也相當震驚。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今(26)日親上火線說明前翻譯水原一平涉賭事件，表示自己也相當震驚。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

美國職棒MLB洛杉磯道奇隊今（26）日召開記者會，日籍好手大谷翔平親上火線說明前翻譯水原一平涉賭事件，解釋自己「受騙」過程，大谷最後總結到：「結論來說，他就是用了我的帳戶偷了我的錢，並跟大家說謊。」而在記者會結束後，大谷馬上就展開訓練，並且睽違7個多月再次拿起手套練投。

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▲大谷翔平跟新任翻譯Will Ireton在記者會上，解釋水原一平涉賭事件，並表示是水原私自竊取大谷的資金。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平跟新任翻譯Will Ireton在記者會上，解釋水原一平涉賭事件，並表示是水原私自竊取大谷的資金。（圖／美聯社／達志影像）

根據日媒《日刊體育》報導，大谷自去年8月動完右手肘韌帶手術之後，睽違7個多月以來，首度拿起手套投球。他今天與道奇隊的訓練人員先進行約20公尺的傳接球，投完25顆後，先和對方交換意見，接著再投25顆，總計約投了50顆球。


上個賽季大谷翔平以投手身分先發出戰23場，共投了132局，戰績10勝5敗，防禦率為3.14，並飆出167次三振，成為天使相當倚重的先發投手。打擊部分，大谷則是出賽135場，打出151支安打、44轟，並跑出20次盜壘成功，打擊率為0.304，OPS攻擊指數則為1.066。

而大谷翔平去年修復右手肘韌帶手術完成，根據當時醫師說法，這是為了重視大谷未來的棒球生涯所進行的手術，最終方案以延長他的韌帶而進行，希望透過這樣的方式，讓他未來能夠健康地再度站上投手丘。

今天的記者會上，大谷除了主動與外界說明水原一平涉賭過程，並表示自己得知後，也是相當「震驚」，隨後與記者還原自己受騙過程，並對於水原一平從他帳戶竊取大量資金的事件，表示願意「全力接受調查」，大谷也從未知道水原一平有涉賭，因此他說到：「我簡直無法置信。」

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