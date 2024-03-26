走出陰霾！大谷翔平記者會後馬上投入訓練　睽違7個多月首度練投

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根據日媒《日刊體育》報導，大谷自去年8月動完右手肘韌帶手術之後，睽違7個多月以來，首度拿起手套投球。他今天與道奇隊的訓練人員先進行約20公尺的傳接球，投完25顆後，先和對方交換意見，接著再投25顆，總計約投了50顆球。
上個賽季大谷翔平以投手身分先發出戰23場，共投了132局，戰績10勝5敗，防禦率為3.14，並飆出167次三振，成為天使相當倚重的先發投手。打擊部分，大谷則是出賽135場，打出151支安打、44轟，並跑出20次盜壘成功，打擊率為0.304，OPS攻擊指數則為1.066。
而大谷翔平去年修復右手肘韌帶手術完成，根據當時醫師說法，這是為了重視大谷未來的棒球生涯所進行的手術，最終方案以延長他的韌帶而進行，希望透過這樣的方式，讓他未來能夠健康地再度站上投手丘。
今天的記者會上，大谷除了主動與外界說明水原一平涉賭過程，並表示自己得知後，也是相當「震驚」，隨後與記者還原自己受騙過程，並對於水原一平從他帳戶竊取大量資金的事件，表示願意「全力接受調查」，大谷也從未知道水原一平有涉賭，因此他說到：「我簡直無法置信。」
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