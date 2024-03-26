不是新竹！這縣市1年多3萬人都擠進「這3區」　新屋房價最高漲9%

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而桃園豐沛的人口成長動能，也為城市轉型帶來新動力。目前桃園市正如火如荼進行「三心六線」的軌道建設，打造更完整、更便捷的交通網絡，且桃園為國門之都，坐擁國際空港運輸優勢，又有眾多產業園區吸引國內外大廠進駐投資，創造豐富就業機會。
至於人口成長年增率排名第二的新竹縣市，總人口數也突破百萬大關，一年內增加1萬325人，人口成長年增率1%，主要因為生醫園區、AI智慧園區快速發展，吸引大量外縣市人口移入。同樣也有科學園區加持的宜蘭縣，則有高鐵延伸、台62延伸等重大交通建設議題助攻，帶動人口止跌出現正成長。
重劃區掀入住潮 剛需旺盛推升房價
進一步觀察桃園市近一年人口成長幅度最多的行政區，依序是龜山區，年漲幅3.03%；第二名為觀音區1.90%，第三名則是桃園區1.52%。台灣房屋觀音直營店店長彭勝奎分析，桃園人口成長幅度最高的三個行政區，都有新興重劃區的加持，例如龜山區集中在A7重劃區；觀音區則是草漯重劃區，人口成長最鮮明；桃園區小檜溪重劃區，也因重劃區新案陸續交屋、住戶逐漸移入，成為桃園區人口成長的主要區段。
人口成長增加購屋需求，也帶動房價上揚，台灣房屋根據實價登錄資料，統計桃園三大人口成長地區的新成屋房價，龜山區2023年新成屋約34.4萬元年漲幅8%；桃園區年漲幅也約5.4%，來到37.6萬元；觀音區年漲幅更高達9%，新成屋均價約20.8萬元，仍屬桃園市相對親民房價區。
彭勝奎指出，現今觀音主要的交易熱區就是草漯重劃區，該重劃區具有低密度、高綠覆率特色，生活環境舒適，且近年基本生活機能漸趨完善，再加上桃42線月桃路道路拓寬工程，可強化觀音草漯至青埔高鐵特區的連結，未來發展頗具前景，目前重劃區以大觀商圈最熱鬧，交易主力為總價帶500~600萬元的2房電梯華廈，由於總價與桃園各新興重劃區相比，都屬相對平實，因而吸引許多小資族購屋移居。